ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Шофьорка не се сдържа: Аз съм идиотът и изобщо не се извинявам
"Колеги, само искам да вметна, че ето тази “емотиконка" на таблото дава индикация, че са пуснати задните ви светлини за мъгла (тези червените светлинки отзад на колата ви, които светят по-силно от габаритите ви).
Тези “светлинки" се използват при силно намалена видимост, като например- гъста мъгла, силен снеговалеж или буря за предотвратяване на нежелано ПТП.
Препоръчително е, когато има видимост или има кола зад вас да си ги спирате, защото ако се замислите (поне мъничко) може и да пречат на колегата, който кара зад вас.
Ако случайно карате с включени задни светлини за мъгла без причина и “идиота" зад вас рязко започне да ви свети на дълги- АЗ съм идиота и изобщо не се извинявам.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Кой е Ивайло Калушев, когото всички търсят?
21:56 / 04.02.2026
Майката на един от издирваните след убийството в хижа "Петрохан":...
19:45 / 04.02.2026
Съсед на загиналите в хижа "Петрохан": Три пъти са ме спасявали
20:14 / 04.02.2026
Във вторник президентът Илияна Йотова продължава с консултациите
18:49 / 04.02.2026
Даниела Чернева за българската следа в аферата "Епстийн": Не съм ...
17:24 / 04.02.2026
Зелена светлина за мултифондовете в пенсионното осигуряване
17:25 / 04.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Казаха колко евро е средната заплата в Гърция
12:53 / 03.02.2026
Мариана Попова: Бях смазана. Да, смазана
15:41 / 02.02.2026
DARA: Взех решение за "Евровизия"
18:55 / 02.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS