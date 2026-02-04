ИЗПРАТИ НОВИНА
Шофьорка не се сдържа: Аз съм идиотът и изобщо не се извинявам
Автор: Георги Кирилов 23:00 / 04.02.2026Коментари (0)792
© Фейсбук
Млада дама използва социалната мрежа, за да изрази възмущението си от шофьорите, които понякога нямат представа как с незнанието си пречат на движението, научи Plovdiv24.bg. Въпреки, че не става ясно какво е провокирало  гнева на дамата, ето какво написа тя:

"Колеги, само искам да вметна, че ето тази “емотиконка" на таблото дава индикация, че са пуснати задните ви светлини за мъгла (тези червените светлинки отзад на колата ви, които светят по-силно от габаритите ви).

Тези “светлинки" се използват при силно намалена видимост, като например- гъста мъгла, силен снеговалеж или буря за предотвратяване на нежелано ПТП.

Препоръчително е, когато има видимост или има кола зад вас да си ги спирате, защото ако се замислите (поне мъничко) може и да пречат на колегата, който кара зад вас.

Ако случайно карате с включени задни светлини за мъгла без причина и “идиота" зад вас рязко започне да ви свети на дълги- АЗ съм идиота и изобщо не се извинявам.







