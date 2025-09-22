ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Шофьорите днес да внимават
През почивните дни на терен са около 200 патрулни автомобила. Полицейски коли ще се движат в трафика и ще следят за агресивни шофьори, както и за такива, които карат в аварийната лента. За да се облекчи движението, полицията предприе действия по извеждане на тежкотоварните камиони от магистралите в късния следобед, предаде NOVA.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
117 години независима България
00:05 / 22.09.2025
Здравният министър: Смяната на личния лекар два пъти годишно пред...
22:53 / 21.09.2025
Съпругата на Желязков участвала в строеж на луксозен хотел
21:47 / 21.09.2025
Родителите на загиналото в Несебър след падане от парашут дете: В...
20:52 / 21.09.2025
Манол Генов с отговор за водната криза: Проблемът не е от 16 януа...
20:27 / 21.09.2025
Историята на българския неврохирург сред най-добрите в света
20:40 / 21.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Подобно нещо скоро не бяха хващали в Пловдивско
17:56 / 20.09.2025
Октомври ще е златен за някои от нас, парите идват неочаквано
13:01 / 20.09.2025
Брад Пит рухна на снимачната площадка
18:02 / 20.09.2025
България постави нов рекорд на Гинес
11:32 / 20.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS