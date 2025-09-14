ЗАРЕЖДАНЕ...
|Шофьор за средната скорост: Толкова кошмарно пътуване на магистралата никога не съм имал
Георгиев, който има над 20 години опит в автомобилния свят, започва кариерата си като рали състезател и впоследствие се фокусира върху пътната безопасност и управлението на автомобилни паркове. Целта му е да предава опита си и да подпомага шофьорите в безопасното управление на автомобилите.
Наблюденията му от извънградските пътища
По време на пътуване по двулентов извънградски път Георгиев отбелязва няколко тревожни тенденции:
- Колоните от автомобили са значителни дори при слаб трафик. Според него, това не намалява риска от челни катастрофи, а напротив – създава напрежение сред шофьорите.
- Много изпреварващи шофьори се движат опасно близо до автомобила пред тях – буквално "на една боя разстояние“, което увеличава риска при евентуална аварийна ситуация.
- Изпреварванията често се извършват с минимална скорост над тази на изпреварвания автомобил, дори когато идва насрещен трафик. Това води до близки разминавания и потенциални инциденти.
- Средната скорост на колоните често е с 15–20 км/ч под допустимото ограничение, което създава "вълни“ в движението и затруднява безопасното изпреварване, особено при тежкотоварни автомобили.
На магистралата Георгиев забелязва подобни проблеми:
Автомобилите се движат на групички, като скоростта често рязко спада и после се ускорява плавно, създавайки "задръствания“ дори при свободно трасе. Липсата на съобразяване между шофьорите води до ситуации, в които два автомобила остават един до друг за продължително време, вместо единият да изпревари безопасно другия. Средната скорост причинява и допълнителен разход на гориво и износване на спирачки, което допълнително увеличава негативното въздействие върху околната среда.
"Толкова кошмарно пътуване на магистралата в рамките на 1-2 часа не съм имал. Не да не помня откога, а не съм имал! И това не е само мое виждане, получавам десетки лични съобщения от приятели и познати, които ми споделят абсолютно идентични неща при техни пътувания. Изразходвах повече гориво и спирачки, отколкото обикновено. Или иначе казано - замърсих повече околния свят, спрямо това, което правя обикновено", споделя той.
"За мен лично, средната скорост ще влоши нещата“, коментира Георгиев.
"Това ще изнерви шофьорите, ще ги подтикне към рисково ускоряване на места извън контролирани отсечки и ще увеличи вероятността от ПТП. В развитите страни системата се прилага рядко, защото е ефективна само на опасни отсечки, но не е подходяща за масово следене.“
Инициативата на Георгиев "Аз на пътя – научи ме да шофирам“ се стреми да предоставя съвети за безопасно шофиране, да посочва често допусканите грешки зад волана и да подпомага шофьорите да намалят риска за себе си и околните.
