ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Шофьор твърди, че е получил инфаркт след арест заради фалшиво положителен тест за наркотици
Потърпевшият Венелин Драгомиров разказа, че при първия случай кръвната проба показала, че е невинен.
"Девет месеца по-късно си взех книжката", заяви той пред NOVA.
Вторият път бил спрян за проверка от полицията около 21 часа на 2 април.
"Видях на монитора, че излезе положителна проба за кокаин и опиати. Стана ми лошо. Вдигнах кръвно и поисках да се извика линейка".
По думите му му било казано, че когато го отведат в районното, понеже бил задържан, тогава имал право да подпише декларация и да поиска линейка. Драгомиров обясни, че чакал "криминална полиция" близо три часа. През това време униформените на място не обърнали внимание на молбите му да се извика линейка, защото не се чувства добре.
"Мислеха вероятно, че съм предозирал с наркотиците. Откараха ме във ВМА да дам кръвна проба с мое съгласие. Там помолих лекаря да ми премери кръвното и се оказа, че е високо", твърди той.
След това бил откаран в 6-о РУ, където бил подготвен за задържането.
"С много молби и уверения, че наистина съм зле, извикаха Бърза помощ. Дойде една жена, която ми премери кръвното и искаше да ми даде хапче. Отказах и настоях, че не съм добре. В следващия момент полицаите казаха, че съм отказал лечение, и настояха лекарката да си тръгне. Помолих се за кардиограма, която ми направиха докато бях с белезници и легнал на пейка в коридора".
Тогава от Бърза помощ го качили в линейка. Но униформените казали на лекарката да се качи при шофьори.
"Около 3 часа бях в МВР болница, където след изследвания беше установено, че съм получил инфаркт и трябва да бъда откаран в друга болница. Това се случи чак към 6 часа сутринта. С това забавяне ми опропастиха живота. Сега съм с увреждания на сърцето, защото 12 часа не получих адекватна медицинска помощ", подчерта Драгомиров.
Адвокат Ивайло Юруков подчерта, че има документи, доказващи преживения от клиента му стрес и тежък здравословен период.
"Здравето трябва да е на първо място. Може реда в полицията да е такъв, но не може формалностите да са на първо място и да се неглижира човек с оплаквания за инфаркт, доказани с изследвания".
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Мениджър: 35 долара за кюфтета и 20 за пица рушат целия туристиче...
10:06 / 02.09.2025
Акад. Ралчев за полета на Урсула: Самолетът е обикалял в кръг кра...
09:44 / 02.09.2025
ИПБ: Възмутени сме!
09:42 / 02.09.2025
Нов вид телефонна измама
09:36 / 02.09.2025
Експерт по сигурността: Русия е искала да избегне удари, а не да ...
09:33 / 02.09.2025
Слави Василев: Цените в супермаркетите в Ница са по-ниски от тези...
09:21 / 02.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Голяма изненада за Сашо Кадиев
12:37 / 31.08.2025
През септември внимавайте с парите, не теглете необмислени кредити
12:25 / 31.08.2025
Наша актриса, позната повече с гласа си, днес става на 66
12:10 / 01.09.2025
Преди сватбата си с новия тя заведе три от децата при бившия
14:12 / 01.09.2025
Франциска Йорданова с последни думи за "Преди обед"
11:32 / 01.09.2025
Роден е точно преди 59 години в наш град, чието име вече не е същото
20:23 / 31.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS