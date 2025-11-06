Шофьор не повярва на очите си на магистрала "Тракия" при вида на полицаи

© Благодарствен адрес са получили в ОДМВР Пазарджик от мъж, пътувал миналия месец по АМ "Тракия“, съобщиха самите те:



"В началото на октомври Даниел Василев пътувал по участъка от АМ "Тракия“, обслужван от ОДМВР Пазарджик. По това време във връзка с ремонтните дейности на трасето е имало временна организация на движението. На 97-ми километър по посока за Бургас автомобилът, с който пътувал Василев, спукал гума, а резервната се оказала неподходяща за смяна.



Малко след това към тях се приближил патрулен автомобил. Униформените се запознали набързо с проблема и незабавно предложили съдействие. Била повикана държавна пътна помощ, която безплатно изтеглила авариралото возило извън зоната на автомагистралата. Тъй като пътната помощ можела да побере само двама от пътуващите в колата, автоатрулният екип останал заедно с третия пътник от возилото на място, докато дойде превоз и за него.



"Благодаря сърдечно на служителите на МВР за техния професионализъм, човечност и бърза реакция. Пожелавам им здраве и успехи в тяхната отговорна работа.“, завършва писмото си Василев.



Тъй като в благодарствения адрес не бяха споменати имената на двамата полицаи ръководството на дирекцията предприе необходимото и установи, че във въпросния ден на този участък е бил на дежурство автопатрул от РУ-Панагюрище в състав: полицай Стойко Гинин и полицай Георги Узунов.



Благодарим от сърце за добрите думи на г-н Даниел Василев, като пожелаваме на него и на всички граждани леко, приятно и безаварийно пътуване", казаха още от пресцентъра на ОДМВР Пазарджик.