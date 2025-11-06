ЗАРЕЖДАНЕ...
Шофьор не повярва на очите си на магистрала "Тракия" при вида на полицаи
"В началото на октомври Даниел Василев пътувал по участъка от АМ "Тракия“, обслужван от ОДМВР Пазарджик. По това време във връзка с ремонтните дейности на трасето е имало временна организация на движението. На 97-ми километър по посока за Бургас автомобилът, с който пътувал Василев, спукал гума, а резервната се оказала неподходяща за смяна.
Малко след това към тях се приближил патрулен автомобил. Униформените се запознали набързо с проблема и незабавно предложили съдействие. Била повикана държавна пътна помощ, която безплатно изтеглила авариралото возило извън зоната на автомагистралата. Тъй като пътната помощ можела да побере само двама от пътуващите в колата, автоатрулният екип останал заедно с третия пътник от возилото на място, докато дойде превоз и за него.
"Благодаря сърдечно на служителите на МВР за техния професионализъм, човечност и бърза реакция. Пожелавам им здраве и успехи в тяхната отговорна работа.“, завършва писмото си Василев.
Тъй като в благодарствения адрес не бяха споменати имената на двамата полицаи ръководството на дирекцията предприе необходимото и установи, че във въпросния ден на този участък е бил на дежурство автопатрул от РУ-Панагюрище в състав: полицай Стойко Гинин и полицай Георги Узунов.
Благодарим от сърце за добрите думи на г-н Даниел Василев, като пожелаваме на него и на всички граждани леко, приятно и безаварийно пътуване", казаха още от пресцентъра на ОДМВР Пазарджик.
