Шофьор: Ако държавата не вземе мерки, то обикновените граждани ще ги вземем
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:35
© Фейсбук
виж галерията
Асеновградчанин направи изключително смислен и полезен коментар в социалната мрежа Фейсбук. Прочетете го тук - заслужава си! Оказва се, че мъжът е един от участниците в инцидент на пътя, за който Plovdiv24.bg ви информира точно преди седем дни.

Ето го и самия текст:

Синът ми е с чешко гражданство, но всяко лято прекарва време в България и в Асеновград. Обича България и няма търпение да дойде лятото, за да се наслади на 100% на прелестите на нашето Черноморие.

Моята любов към родината и Асеновград се е запалила и в неговото съзнание. Знае, че се различава от средностатистическия чех и че това се дължи на горещата балканска кръв, която тече във вените му. Иска бъдещето му да е свързано с България, но все още не мога да му обясня някои неща...

След като станахме жертви на "играта“ на гоненица на 4 джипа, той ме попита: "Тате, защо след като помляха нас, плачат те, а не ние?“.

Не мога да му отговоря и на въпроса защо има толкова много безразсъдни, глупави и нагли шофьори, които всекидневно правят опити за убийство. Защо държавата не може да се справи с тях?

Защо полицията, при наличие на ПТП с ясен виновник, дори не пита наглия шофьор: "Така ли се изпреварва, бе идиот?! С колко караше? Защо рискуваш живота на своите и на чуждите деца?!“

Въпреки всичко Господ ни помогна и залепи малката "Тойота“ на асфалта, без да мръдне дори сантиметър.

Защо намесвам дядо Боже? Защото от снимките всеки може да прецени: при моята скорост от 90 км/ч с колко е трябвало да кара два пъти по-тежкият "Порше Кайен“, за да ни удари така и как трябваше да ни завърти, ако законите на физиката работеха в онзи момент.

Ние се отървахме без наранявания, но не мога да кажа същото за хората, претърпели инцидента в Слънчев бряг. Такива "човекоподобни“ не трябва да са сред нормалните граждани. Изродената ни българска система функционира до голяма степен на принципа на шуробаджанащината. Срещу това трябва да се изправим всички – потърпевши, оцелели и бъдещи жертви на джигитите!

Утре в 09:00 тръгвам от Асеновград за Бургас, за да бъда в 12:00 пред съда и да подкрепя бащата на семейството, което бере душа заради постъпките на поредното "човекоподобно“ недоразумение, вкарало в кома майка и дете.

Там ще съм, за да подкрепя бащата и да кажа на недоразумението, че ако държавата не вземе мерки, то ние – обикновените граждани – ще ги вземем.

Длъжни сме да го направим... заради живота на децата си. Отивам, защото не мога да седя и да се вайкам. Трябва да направя нещо.







Все още няма коментари към статията.

Статистика: