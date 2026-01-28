ЗАРЕЖДАНЕ...
|Шефът на НЗОК: Бюджетът на Касата за 2025 г. беше приет с балансирано салдо
В края на миналата година подозирахме, че ще има дефицит в приходната част на бюджета – около 52 млн. лв., но в последните дни на 2025 г. получихме писмо от Министерството на финансите за повишаване на приходите с около 65 млн. лв., които покриха този дефицит, допълни Стефановски. По думите му, Здравната каса се е разплатила за миналата година с всички договорни партньори.
В условията на удължителния закон за бюджета за тази година, на всяко тримесечие Надзорният съвет утвърждава разпределението на средствата, каза още той и изрази притеснение, че поради липсата на закон за нов бюджет не може да се въведат всички новости, договорени със съсловните организации на лекарите, на лекарите по дентална медицина, както и невъзможността за сключване на рамкови договори. Доц. Стефановски припомни и отпадането на въвеждането на електронните здравни карти, с които се очакваше да се въведе по-голям контрол.
Надзорниците са обсъдили и контролната дейност, осъществена от всички районни здравноосигурителни каси, като обобщението е, че общата стойност на отхвърлената от заплащане медицинска дейност за декември 2025 г. е 99 хил. лв., посочи още доц. Стефановски.
Надзорният съвет задължи ръководството на НЗОК да направи оценка на всички нови дейности, разрешени през 2024 г. или 2025 г., които влизат в системата през 2026 година. По думите на Петко Стефановски, тези дейности трябва да бъдат остойностени и ще бъдат докладвани и обсъдени на следващо заседание на Надзорния съвет. Тези дейности обаче не са предвидени в удължителния закон за бюджета, уточни доц. Стефановски.
