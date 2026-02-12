ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Шефът на ДАНС отговори за агентите в "Петрохан"
Автор: Екип Plovdiv24.bg 21:45Коментари (0)0
© БТА
Истински политически трилър се разиграва по високите етажи на държавната сигурност! И.ф. председателят на ДАНС Деньо Денев влезе в челен сблъсък с депутатите, отричайки категорияно, че негови агенти са били внедрени в мистериозното сдружение НАКЗТ, свързано с кървавата драма в "Петрохан“.

На въпрос дали ДАНС е имала "очи и уши“ в базата на Ивайло Калушев, Денев отсече: "Категорично не!“.

Той подчерта, че агенцията е разследвала сигнали срещу сдружението още от юни 2024 г., открила е данни за престъпления и е предала всичко на прокуратурата. Според него службата е реагирала адекватно на постъпилите жалби от притеснени граждани.

Думите му обаче не успокоиха страстите. От "Продължаваме промяната-Демократична България“ (ПП-ДБ) официално поискаха главата на Денев.

Атанас Атанасов обвини шефа на разузнаването в "явно неуважение“ към парламента, тъй като по време на изслушването вчера той отказа да даде ясен отговор за евентуални сътрудници на ДАНС в организацията, пише "Телеграф".

Денев разкри хронологията на разследването:

13 юни 2024 г.: Първи сигнал от граждани срещу НАКЗТ.

15 юни 2024 г.: Втори имейл със същите обвинения. Сигналите са били изпратени едновременно до МВР, прокуратурата и Агенцията за закрила на детето. Въпреки това, трагедията не бе предотвратена, което повдига въпроса: Защо никой не спря "Ламата“ навреме?


Още по темата: общо новини по темата: 160
12.02.2026 Желязков за случая "Петрохан": Това е една голяма национална драма
12.02.2026 Слави: напълно безумно, абсолютно откачено и мисля, че всеки нормален човек като мен отказва да го приеме
12.02.2026 Министърът на образованието: Училище "Космос" трябва да бъде санкционирано
12.02.2026 Венци Митов: Затова по COVID измря населението на един град като Перник...Затова много българи загубиха много пари
12.02.2026 ЧСУ "Космос" с обяснение за убитото момче край Околчица
12.02.2026 За първи път проговори Валери за Калушев: Това беше секта. Аз се страхувах от него, правеше снимки в интимни ситуации
предишна страница [ 1/27 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Желязков за случая "Петрохан": Това е една голяма национална драм...
19:10 / 12.02.2026
Слави: напълно безумно, абсолютно откачено и мисля, че всеки норм...
19:08 / 12.02.2026
МВР може да извършва проверки на видеонаблюдение само при договор...
17:08 / 12.02.2026
ЧСУ "Космос" с обяснение за убитото момче край Околчица
16:13 / 12.02.2026
За първи път проговори Валери за Калушев: Това беше секта. Аз се ...
14:39 / 12.02.2026
Професор от Пловдив за "Петрохан": Отвсякъде изскачат данни, коит...
14:32 / 12.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
До края на годината личната карта, шофьорската книжка и дипломите ще бъдат съхранявани в телефона ни?
До края на годината личната карта, шофьорската книжка и дипломите ще бъдат съхранявани в телефона ни?
12:27 / 11.02.2026
Хампарцумян: В момента да купувате жилище за инвестиция не е непременно разумно
Хампарцумян: В момента да купувате жилище за инвестиция не е непременно разумно
12:41 / 10.02.2026
Манол Генов: Ивайло Иванов е влизал въоръжен в сградата на МОСВ през 2022 г.
Манол Генов: Ивайло Иванов е влизал въоръжен в сградата на МОСВ през 2022 г.
09:23 / 11.02.2026
Адвокат: В Семейния кодекс е записано, че детето винаги живее със своите родители
Адвокат: В Семейния кодекс е записано, че детето винаги живее със своите родители
10:01 / 10.02.2026
Експерти: Ако наемът е около 500 евро, месечната вноска по кредита може да стигне и 1000 евро
Експерти: Ако наемът е около 500 евро, месечната вноска по кредита може да стигне и 1000 евро
08:55 / 10.02.2026
Новият имотен феномен: Пет села оформят "златен пръстен" около Пловдив
Новият имотен феномен: Пет села оформят "златен пръстен" около Пловдив
20:57 / 10.02.2026
Наша актриса: Номинирам видеата от "Петрохан" за Оскари!
Наша актриса: Номинирам видеата от "Петрохан" за Оскари!
13:13 / 11.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Мачове между Локо и Ботев сезон 2025/2026
Електронно таксуване в градския транспорт
България в еврозоната
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: