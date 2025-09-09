ИЗПРАТИ НОВИНА
Шефката на КЗП: Защитата и доверието на хората са наш основен приоритет
Автор: Илиана Пенова 19:05
©
На 03. 09.2025 г. бе получено писмо от Сдружение за модерна търговия. Още в рамките на същия ден организирах и проведох среща между Комисията за защита на потребителите, “Информационно обслужване" АД и Сдружението. Срещата се проведе в конструктивен дух и приключи с пълно изясняване на всички въпроси, поставени от страна на търговците. Това се казва в позиция на председателят на КЗП Мария Филипова. Ето какво още пише в позицията:

Днес (9.09.2025 г. ) е предоставен достъп на търговците до тестова среда, какъвто бе и ангажиментът на КЗП. След регистрация с електронен подпис, търговците ще имат възможност да изпращат към КЗП информацията, дължима по закон.

Законът за въвеждане на еврото в Република България установява задължението за оповестяване на продажните цени на стоките, както на техните сайтове, така и да бъдат предоставяни  на КЗП всеки ден от търговците, осъществяващи дейност с предмет търговия на дребно  с хранителни стоки, алкохолни и безалкохолни напитки, тютюневи изделия, нехранителни стоки и лекарствени продукти, с оборот за предходната финансова година над 10 000 000 лв. Във връзка с това, КЗП предостави указания и списък със стоки, които бе задължена да изготви от голямата потребителска кошница.

В рамките на разговора, проведен на 3- ти септември, бе обсъдено актуализирането на указанията и списъка със стоки от голямата потребителска кошница. Поставен бе въпросът какви продукти и какво трябва да е съдържанието на ценовите листи, които трябва да бъдат поставени на интернет страниците на задължените търговци. Комисията за защита на потребителите продължава да застъпва становището, че следва хората да бъдат информирани за цените на дневна база на цялата гама продукти, предлагани в съответните търговските обекти. Всяка стъпка на търговците, показваща прозрачност и предвидимост в действията, ще доведе до повишаване на доверието на хората към тях. Като начален етап и първи стъпки потвърждавам постигнатото съгласие да се публикуват на интернет сайтовете на търговците  само продуктите от голямата потребителска кошница, които ще се подават и към КЗП. Държа да подчертая, че при преценка и необходимост, списъкът ще бъде разширяван и променян от КЗП. Това ще отговори в пълна степен на обществените очаквания и ще се изпълнят законовите задължения от търговците. Убедена  съм, че същите ще преценяват правилно към кой момент да разширят обхвата от стоки, чийто цени да показват на техните сайтове. Целта е да се постигне търсеният от законодателя баланс между интересите на бизнеса и правото на потребителите да имат навременна и ясна информация.

Детайлно бе разяснено функционирането на портала kolkostruva.bg. Акцентът беше върху това данните да се подават в машинночетим формат, което гарантира избягване на технически грешки. Търговците ще подават референтни цени за всеки свой обект, като обектите ще се индивидуализират така, че да бъдат лесно разпознаваеми от клиентите. По този начин гражданите ще могат да сравняват коректно цените в различните магазини и да правят информиран избор.

Уточнено бе, и че търговците следва да изградят API връзка към портала, което ще автоматизира процеса, ще намали риска от грешки и ще облекчи административната тежест за бизнеса, особено в почивни и празнични дни.

Срещата със Сдружението приключи след като бяха изяснени всички въпроси, повдигнати от тях. КЗП вижда в Сдружението за модерна търговия  партньор за ефективното изпълнение на закона  и остава насреща за диалог по всички  текущи теми.


