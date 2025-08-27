ИЗПРАТИ НОВИНА
Шефката на КЗП: Търговците да публикуват цените си съгласно закона
Автор: Илиана Пенова 17:37Коментари (0)220
КЗП обръща внимание, че редовното и вярно предоставяне на информация не е формалност, а инструмент за защита на потребителите и за предотвратяване на увреждане на техните интереси в процеса на въвеждане на еврото. Това каза председателят на КПЗ Мария Филипова. 

Същевременно напомня, че разпоредбата на чл. 55б, ал. 5 от ЗВЕРБ е в сила и е задължителна за всички търговци. Тази разпоредба от ЗВЕРБ задължава търговците да публикуват на интернет сайтовете си ценови листи, съдържащи данни за търговския обект, име на продукта, марка, нетно количество, цена на дребно, категория, както и данни за намалението на цената, срок на намаление на цената, референтната цена, прилагана преди намалението, текущата намалена цена, както и процентното изменение между двете цени. Това задължение обхваща търговците на дребно с хранителни стоки, алкохолни и безалкохолни напитки, тютюневи изделия, нехранителни стоки и лекарствени продукти, с оборот за предходната финансова година над 10 000 000 лв. Законодателят не е предоставил на КЗП правото да дава указания или да посочва примерни продукти по ал. 5 на чл. 55б от ЗВЕРБ, а е оставил преценката за начина на изпълнение на това тяхно самостоятелно задължение на търговците. 

КЗП констатира, че до момента това законово изискване масово не се изпълнява. В интерес на потребителите и в защита на обществения интерес търговците са длъжни да започнат да публикуват ценовите листи, както е предвидено в Закона, както и да подават информацията към Комисията, като това е пряко свързано с прозрачността и доверието на хората по отношение на цените и процеса на въвеждане на еврото.

Призоваваме търговците незабавно да приведат дейността си в съответствие със ЗВЕРБ, за да се гарантира защита на правата на хората и сигурност при предстоящото въвеждане на еврото. Комисията ще продължи да следи за изпълнението на законовите разпоредби и ще предприема необходимите действия при установени нарушения.

Съгласно чл. 55б, ал. 1 от ЗВЕРБ търговците са длъжни да публикуват ежедневно до 7.00 часа в машинночетим формат, позволяващ извличане на данни, на интернет страниците си информация за деня за индивидуалните продажни цени на предлагани за продажба стоки от състава на голямата потребителска кошница, определени от Комисията за защита на потребителите. Целта е да се гарантира, че преходът към еврото ще протича прозрачно и без увреждане на интересите на хората. На основание ал. 7 от същия член КЗП издава указания за съдържанието, обхвата и начина на предоставяне на тази информация, а в списъка по ал. 1 са посочени стоките, за които следва да се подава информация. След публикуването на указанията и списъка законовото задължение е в сила и търговците следва да го изпълняват.

Указанията по чл. 55б, ал. 7 от Закона за въвеждане на еврото в Република България (ЗВЕРБ), както и списъкът по ал. 1 на същия член, са публикувани и са достъпни за ползване на електронната страница на Комисията за защита на потребителите.


