|Шефката на КЗП Мария Филипова е предложена за важен пост
Филипова е предложена от Българската асоциация за активни потребители.
Към този момент е обявена процедура за номиниране на кандидати за заместник-омбудсман в съответствие с Процедурни правила за условията и реда за предлагане, представяне, публично оповестяване на документите, изслушване и оценяване на кандидатите за длъжността заместник-омбудсман.
Предложения за кандидати за заместник-омбудсман се правят от юридически лица с нестопанска цел в обществена полза, в чийто предмет на дейност е защитата на правата на човека.
