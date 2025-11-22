ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Шеф на охранителна фирма унижи свой служител в Родопите
60-годишната жертва е била налагана с юмруци и ритници, защото се… "правила на отворена“ на местния бос.
Всичко се разиграва посред бял ден. Охранителят е бил на дежурство в местно училище. Бил е извикан от шефа в офиса след сигнал, че пие в работно време. След като влязъл, разговорът между двамата бил на висок тон. Тогава началникът се развихрил и смазал от бой служителя.
Последният бил принуден да подпише молба за напускане, бил дори и съблечен – работното облекло с фирмените щампи било свалено насилствено, човекът останал гол до кръста и така бил принуден да си тръгне. Мъжът се е прибрал в дома си и от страх не е подал сигнал в полицията. Две седмици не е искал дори да излезе от дома си.
Шефът пък се заканвал, че "ще го осакати“ при последващи действия от страна на бившия вече служител. Инспекцията по труда проверява фирмата. Става въпрос за охранителна компания с офиси из цялата страна.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Мика Зайкова: Дошло е време всеки да плаща върху това, което полу...
11:47 / 22.11.2025
Животновъдка: Искаме да бъдем в по-малките магазини, а не в голем...
10:40 / 22.11.2025
Президентът на КТ "Подкрепа": Бонусите се равняват на едва 200–30...
11:00 / 22.11.2025
Мишо е само на 11 години, но вече издаде първата си книга
10:24 / 22.11.2025
Българските шпиони в Лондон са били част от огромна мрежа за пран...
09:50 / 22.11.2025
Предложиха добавка по 392 евро за пенсионерите и за Коледа, и за ...
09:48 / 22.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Млада бизнесдама от Пловдив е открита мъртва, родителите с много въпроси
09:24 / 21.11.2025
Сигнал: Любимото "Хепи" ни цака с цените по много хитър начин
17:22 / 21.11.2025
Очевидец: Труп на жена лежи на тротоар в "Смирненски"
08:56 / 21.11.2025
Появиха се заедно на червения килим за първи път от две години
15:03 / 20.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS