|Сформираха кризисен щаб в Неделино заради дъждовете
Той посочва, че съгласно метеорологичната справка, получена в община Неделино обилните дъждове ще продължат, както в днешния, така и в утрешния ден.
Кметът Кехайов призовава жителите на общината да преместят паркиранине МПС-та, домашни животни и други, намиращи се в близост до речните корита. Той апелира гражданите да не предприемат рискови действия по преминаване през нерегламентираните извънмостови места.
"В общинска администрация Неделино е сформиран кризистният щаб, в който са включени представители от общината, МВР, пожарната и от гражданска защита, които следят усложнената обстановка и имат готовност да реагират на всеки получен сигнал. Към момента няма населени места без ток и вода, както и затворени пътища към тях“, допълва кметът на Неделино.
Сигнали за опасност може да се подават на тел 112, както и на тел: 03072 92 34 - дежурната част при община Неделино.
Припомняме, че малко по-рано река Елховска рязко повиши нивото си.
