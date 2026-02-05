ИЗПРАТИ НОВИНА
Сформираха кризисен щаб в Неделино заради дъждовете
Автор: Нели Гергьовска 16:12Коментари (0)264
©
В Смолянска област метеорологичната обстановка е усложнена и е обявен предупредителен код за обилни валежи от дъжд. Наблюдава се рязко покачване на нивата на реките на територията на цялата община Неделино, като в някои участъци има опасност от преливане, съобщи в социалните мрежи кметът Боян Кехайов.

Той посочва, че съгласно метеорологичната справка, получена в община Неделино обилните дъждове ще продължат, както в днешния, така и в утрешния ден.

Кметът Кехайов призовава жителите на общината да преместят паркиранине МПС-та, домашни животни и други, намиращи се в близост до речните корита. Той апелира гражданите да не предприемат рискови действия по преминаване през нерегламентираните извънмостови места.

"В общинска администрация Неделино е сформиран кризистният щаб, в който са включени представители от общината, МВР, пожарната и от гражданска защита, които следят усложнената обстановка и имат готовност да реагират на всеки получен сигнал. Към момента няма населени места без ток и вода, както и затворени пътища към тях“, допълва кметът на Неделино.

Сигнали за опасност може да се подават на тел 112, както и на тел: 03072 92 34 - дежурната част при община Неделино.

Припомняме, че малко по-рано река Елховска рязко повиши нивото си.


