ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Сериозни ограничения по АМ "Тракия"
Дейностите ще се извършват във връзка с предстоящ превантивен ремонт в 8-километровата отсечка.
Агенция "Пътна инфраструктура“ апелира водачите да спазват стриктно поставената пътна сигнализация и да карат внимателно, спазвайки дистанция. Да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.
Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Знаете ли кои ваксини се заплащат от НЗОК?
08:23 / 20.09.2025
България с остра позиция след нахлуването на руски военни самолет...
08:26 / 20.09.2025
Хора с редки имена празнуват днес
08:17 / 20.09.2025
Днес ще се радваме на много слънце и летни температури
08:21 / 20.09.2025
Експерт: Пазарът не е в балон и жилищата не са надценени
22:58 / 19.09.2025
Българка шокирана от цените на хранителните стоки в Сърбия: Същит...
21:54 / 19.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Димитър Рачков!
08:02 / 18.09.2025
В петък сутринта ще е много студено
12:36 / 18.09.2025
Спряха производството на култов сапун в България
22:28 / 18.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS