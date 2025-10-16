ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Семеен лекар: Всичко, което е в пакетче, е много концентрирана храна
Автор: Ася Александрова 11:47Коментари (0)276
© Фокус
Наднорменото тегло не е естетичен проблем, а хронично заболяване, което стои в основата на над 200 съпътстващи заболявания. Затова към него трябва да се подхожда систематично, т.е. да се лекува като хроничен проблем, с постоянни съвети и действия. Това каза общопрактикуващият лекар Станимир Качешмаров в предаването "Утрото на фокус" на Радио "Фокус" с водещ Ася Александрова. 

Наднорменото тегло е комплексен проблем и се дължи както на психологически, така и на поведенчески причини.

Много важно е възпитанието на децата в правилно хранене от ранна детска възраст, както и личният пример на родителите, подчерта д-р Качешмаров. "Децата нямат собствени навици за хранене и разчитат на това, което им бъде сложено в чинията на вечеря, на закуска, в раницата за училище. Те нямат вторичен контрол на желанията си и каквото видят – искат. Децата в началните класове все още нямат това критично мислене за това какво си купуват. За тях цветното, шареното е нещо готино, което да вземем да хапнем между другото. Хранителната индустрия използва стимули на първично ниво на нашия мозък, а децата не могат да ги контролират. Затова ролята на семейството е изключително важна, за да се сложат някакви правила, рамки, модели на това кога какво може да се яде и кога какво не може. Трябва да възпитаме усещането в децата, че трябва да има мярка. Няма нищо лошо да хапнеш една баничка, но да не е всеки ден", обясни той.

Съществен фактор за затлъстяването е прекомерната консумация на свръхпреработените храни. "Всичко, което е в пакетче, е много концентрирана храна. В единица обем имаме изключително много калории, а чувството за ситост, което получаваме, в повечето случаи е свързано с обема храна, която погълнем. За да получим чувство на ситост, ядейки свръхпреработени храни, е необходим много по-голям калориен прием, отколкото ако ядем храни, които са натурални и непреработени – плод, зеленчуци, месо", обясни общопрактикуващият лекар.

Дигиталните технологии също са част от проблема, защото стимулират заседналия начин на живот, което води до усложнения в дългосрочен план.

Проблемът с наднорменото тегло в детска възраст в повечето случаи продължава и в следващите възрастови групи. България вече изпреварва средните нива по затлъстяване в Европа, посочи специалистът. "Наднорменото тегло със сигурност е социален проблем не само в детската възраст, а във всички възрасти."

Много важно според него е да има информационни кампании в училищата и стимулиране на физическата активност при децата. "Спортуването в каквато и да е форма, в какъвто и да е спорт, обаче по организиран начин, е нещо много важно и полезно за развитието както на опорно-двигателната система, така и на здравето като цяло. Имунитетът също е свързан с физическата активност", обясни д-р Качешмаров.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Хампарцумян: В България има хора, които само лапат субсидии и не ...
11:55 / 16.10.2025
Командирът на ВВС: F-16 ще влезе в дежурство, когато имаме достат...
11:24 / 16.10.2025
Радев: Ставаме свидетели как Борисов капитулира пред Пеевски
11:10 / 16.10.2025
Омбудсманът предлага отмяна на задължението за предоставяне на уд...
10:41 / 16.10.2025
НОИ захранва днес сметките на определена група граждани
10:41 / 16.10.2025
Ежедневно мечки влизат в дворовете на хората в Триград, издадено ...
10:41 / 16.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Честито на Васко Василев!
Честито на Васко Василев!
17:14 / 14.10.2025
Един от най-богатите българи в сянка днес става на 81
Един от най-богатите българи в сянка днес става на 81
13:01 / 14.10.2025
Британско семейство: България трябваше да е райско място за нас, но се оказа грешка
Британско семейство: България трябваше да е райско място за нас, но се оказа грешка
11:19 / 15.10.2025
Скоро на работодателите ще им е забранено да питат кандидатите каква заплата очакват
Скоро на работодателите ще им е забранено да питат кандидатите каква заплата очакват
09:15 / 14.10.2025
Почина Мария Шишкова
Почина Мария Шишкова
23:07 / 14.10.2025
Предложиха 31 декември и 2 януари да бъдат неприсъствени единствено за държавната и общинската администрация
Предложиха 31 декември и 2 януари да бъдат неприсъствени единствено за държавната и общинската администрация
22:16 / 15.10.2025
Община в Родопите влезе в Книгата на рекордите на Гинес
Община в Родопите влезе в Книгата на рекордите на Гинес
12:20 / 14.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Поскъпване на хранителните продукти
Математическата гимназия ще има нова сграда
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Закупуване на самолети F-16
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: