|Семеен лекар: Няма къде да запишете детето си в момента
“Аз като един по-стар кадър от 2000 година си спомням, че тогава, когато започна реформата, имаше подобна кампания да се заселва с лекари в труднодостъпните и отдалечените места. Даваха се стимули, обзавеждаха се амбулатории, оборудваха се. Тогава имаше огромно количество лекари", разказва пред NOVA NEWS д-р Миндов.
По думите му има добри намерения в това, което се прави, но въпросът е там, че младите специалисти не искат да работят по тези труднодостъпни места. “В разговорите, които съм провеждал с тях, никой не е изявил желание по ред причини. Единствено хора в пенсионна възраст, които искат да живеят някъде на село и да си изкарат там остатъка от трудовия и жизнения цикъл, са склонни да работят на такова населено място".
Според д-р Миндов причините не са само финансови, но и нормативни. “Примерно, аз мога да обслужвам няколко населени места, без да излизам от кабинета си, по принципа на телемедицината. Но тази наредба, която излезе преди месец или два, издава такива инструкции, такъв набор от хардуерни и софтуерни изисквания, че те са непостижими. Страхотни неща, които аз няма как да постигна. По този начин така станаха нещата с телемедицината, че достъпът до тази система ще бъде много ограничен", коментира той.
По думите му в София не достигат поне 1000 общопрактикуващи лекари.
“Няма къде да запишете детето си в момента. Изключително голям е проблемът и с новородените. Не защото хората не искат, а защото тези практики са малко. Родителите на децата са освободени от таксата, но лекарите са пренатоварени. Проблемът не е само в отдалечените места, а и в големите урбанизирани центрове", допълни той.
