ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Семеен лекар: Няма къде да запишете детето си в момента
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:14Коментари (0)397
© NOVA NEWS
Държавата се ангажира да гарантира равен достъп до здравни услуги за всички граждани, независимо къде живеят. Това е записано в стратегия, представена от здравния министър доц. Силви Кирилов. Предложените мерки включват въвеждането на стимули за млади хора да избират професиите в сектора, създаването на условия за работа в малките населени места и предоставянето на подкрепа на общопрактикуващите лекари в отдалечените райони. Може ли тези идея да заработи на практика коментира д-р Георги Миндов - също общопрактикуващ лекар, но в столицата. 

“Аз като един по-стар кадър от 2000 година си спомням, че тогава, когато започна реформата, имаше подобна кампания да се заселва с лекари в труднодостъпните и отдалечените места. Даваха се стимули, обзавеждаха се амбулатории, оборудваха се. Тогава имаше огромно количество лекари", разказва пред NOVA  NEWS д-р Миндов.

По думите му има добри намерения в това, което се прави, но въпросът е там, че младите специалисти не искат да работят по тези труднодостъпни места. “В разговорите, които съм провеждал с тях, никой не е изявил желание по ред причини. Единствено хора в пенсионна възраст, които искат да живеят някъде на село и да си изкарат там остатъка от трудовия и жизнения цикъл, са склонни да работят на такова населено място".

Според д-р Миндов причините не са само финансови, но и нормативни. “Примерно, аз мога да обслужвам няколко населени места, без да излизам от кабинета си, по принципа на телемедицината. Но тази наредба, която излезе преди месец или два, издава такива инструкции, такъв набор от хардуерни и софтуерни изисквания, че те са непостижими. Страхотни неща, които аз няма как да постигна. По този начин така станаха нещата  с телемедицината, че достъпът до тази система ще бъде много ограничен", коментира той.

По думите му в София не достигат поне 1000 общопрактикуващи лекари. 

“Няма къде да запишете детето си в момента. Изключително голям е проблемът и с новородените. Не защото хората не искат, а защото тези практики са малко. Родителите на децата са освободени от таксата, но лекарите са пренатоварени. Проблемът не е само в отдалечените места, а и в големите урбанизирани центрове", допълни той.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Експерт: Еднократната пластмаса е опасна за здравето ни
15:00 / 11.09.2025
Хампарцумян: Хората да не се заблуждават, че членството в еврозон...
14:26 / 11.09.2025
Как бързо и лесно да проверим здравносигурителния си статус?
15:44 / 11.09.2025
Премиерът: Няма основание за активиране на член 5 от Договора за ...
14:05 / 11.09.2025
Николай Попов: На тази дата, преди 13 години, държах в ръцете си ...
13:26 / 11.09.2025
БНБ: Внесете си левовете в кеш по картовите сметки до 01.01.2026 ...
12:12 / 11.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Финансист: Ако имаме малки суми, най-добре е просто да ги похарчим, за да не остават левове у нас
Финансист: Ако имаме малки суми, най-добре е просто да ги похарчим, за да не остават левове у нас
09:02 / 10.09.2025
Студентка от Пловдив: За да живея нормално на месец ми трябват около 2000–2500 лева
Студентка от Пловдив: За да живея нормално на месец ми трябват около 2000–2500 лева
20:55 / 09.09.2025
Голяма верига планира да открие 150 обекта в България
Голяма верига планира да открие 150 обекта в България
12:15 / 09.09.2025
"Вайбър" добавя нова функция
"Вайбър" добавя нова функция
13:12 / 09.09.2025
Мира Добрева: Никога няма да забравя как съобщих, че 1000 стари стават 1 нов лев
Мира Добрева: Никога няма да забравя как съобщих, че 1000 стари стават 1 нов лев
10:24 / 10.09.2025
Джизъса за новата си: Тя е непоносима
Джизъса за новата си: Тя е непоносима
07:43 / 09.09.2025
Участничка в "Игри на волята" от Рогош: Не исках да изглеждам тъпа кифла, ама изглеждам точно така
Участничка в "Игри на волята" от Рогош: Не исках да изглеждам тъпа кифла, ама изглеждам точно така
09:57 / 09.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Първа лига сезон 2025/26
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
Искаме 47 милиона лева за Южен обходен колектор
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: