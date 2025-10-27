Седмицата започва с дъжд и сняг над цялата страна

© Днес преди обяд дъжд ще вали почти в цялата страна, като валежите ще обхванат и цяла Източна България. След обяд от северозапад те ще спират и облачността ще се разкъсва и намалява. Интензивни и значителни по количество ще са валежите в отделни райони от Южна и Източна България. Ще духа умерен, в Дунавската равнина и Горнотракийската низина и временно силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 11° и 16°, за София – около 12°, съобщиха от НИМХ.



Издадени са предупреждения от втора степен (оранжев код) за значителни валежи в 4 области – Кърджали, Хасково, Ямбол и Бургас. В останалата част от страната предупреждението е от първа степен (жълт код).



В планините ще е облачно с валежи от дъжд, а в местата над 2000 метра надморска височина – от сняг. След обяд валежите ще започнат да спират и облачността в масивите от Западна България ще се разкъсва. Ще духа силен до бурен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, а на 2000 метра – около 2°.



По Черноморието ще е облачно и дъждовно, на места валежите ще са интензивни и значителни по количество. Ще духа умерен, временно силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури, както и температурата на морската вода ще бъдат 17°-19°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.