|Седмицата започва с дъжд и сняг над цялата страна
Издадени са предупреждения от втора степен (оранжев код) за значителни валежи в 4 области – Кърджали, Хасково, Ямбол и Бургас. В останалата част от страната предупреждението е от първа степен (жълт код).
В планините ще е облачно с валежи от дъжд, а в местата над 2000 метра надморска височина – от сняг. След обяд валежите ще започнат да спират и облачността в масивите от Западна България ще се разкъсва. Ще духа силен до бурен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, а на 2000 метра – около 2°.
По Черноморието ще е облачно и дъждовно, на места валежите ще са интензивни и значителни по количество. Ще духа умерен, временно силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури, както и температурата на морската вода ще бъдат 17°-19°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
