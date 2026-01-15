ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Сдружението за достъпна и качествена храна: До 10% от храните са измама
Автор: Десислава Томева 09:50Коментари (0)101
© ФОКУС
Сдружението за достъпна и качествена храна (ЗДКХ) алармира за системен и подценяван риск за потребителите – измамите с храни, които по международни научни данни засягат между 8 и 10% от световния пазар и водят до икономически загуби до 36,8 милиарда евро годишно. Реалният мащаб на проблема вероятно е още по-голям поради трудното откриване и недокладването на значителна част от случаите.

Какво е "фалшива храна“ според международните изследвания

Научните дефиниции и данните, използвани от регулаторни органи и специализирани индекси, определят измамата с храни като умишлена и икономически мотивирана практика, включваща:

– подмяна на храни или съставки (напр. конско месо, продавано като говеждо);

– разреждане и добавяне на по-евтини или недекларирани вещества (сиропи в мед, евтини масла в "екстра върджин“ зехтин);

– подвеждащо етикетиране – "био“, "натурален“, "без ГМО“, "100% сок“;

– фалшифициране на произход, марка или сертификати;

– манипулиране на срокове на годност и документи;

– нерегламентирано отклоняване на продукти през "сиви“ канали.

Данните показват, че над 70% от измамите се извършват на ниво суровина или единична съставка, което ги прави почти невидими за рутинния контрол.

Най-рисковите храни и тревожните тенденции

Най-често засегнатите категории в периода 1980–2025 г. са подправки и прахообразни продукти, ядки, млечни продукти, риба и морски дарове, месо, мед и напитки с "натурални“ претенции.

През първото тримесечие на 2025 г. е отчетен рязък ръст на измамите при ядките, свързан с повишените цени на суровини като шамфъстък, орехи и бадеми. Прахообразните продукти са сред най-уязвимите поради лесната им подмяна без видима промяна.

Въпреки повече от три години последователни опити, разговори и официални предложения към всички парламентарно представени партии в рамките на няколко поредни Народни събрания, идеята за промяна в Закона за храните, която да позволи публично оповестяване на системните нарушители, не получи подкрепа от нито една политическа сила.

Това се случва на фона на многократни публични заявления от политици и няколко поредни министри на земеделието за "нулева толерантност“ към измамите с храни – разминаване между думи и реални законодателни действия, което ЗДКХ определя като крайно тревожно.

"Когато международните данни показват, че фалшивата храна е системен глобален проблем, отказът да се въведе публичност за системните нарушители означава мълчаливо толериране на измамата. Без прозрачност няма превенция, а без превенция рискът остава за сметка на потребителите и коректните производители“, заяви инж. д-р Андрей Велчев, председател на Управителния съвет на ЗДКХ.

Европейският контекст и въвеждането на еврото

ЗДКХ вече работи активно със своя международен партньор SAFE – Food Advocacy Europe, на който е единственият български член, както и в постоянна комуникация с Европейски парламент и Европейска комисия. Европейските институции са информирани за липсата на реална политическа воля в България, особено в контекста на въвеждането на еврото, когато ценовият натиск и наблюдаваните аномалии по хранителната верига увеличават риска от спекула и хранителни измами.

Липсваща позиция на омбудсмана – тревожен институционален вакуум

Допълнителна тревога буди фактът, че вече няколко месеца ЗДКХ очаква официален отговор от Омбудсмана на Република България във връзка с неговата позиция относно измамите с храни – тема, която засяга всеки българин като потребител. До настоящия момент няма отговор от екипа на омбудсмана, въпреки официалните писма и покани.

Особено тревожен е фактът, че институцията на омбудсмана е единствената държавна институция, която от началото на съществуването на ЗДКХ не е приела среща със Сдружението, въпреки десетките покани за диалог.

"Когато институцията, призвана да защитава правата на гражданите, мълчи по тема, която засяга ежедневно здравето, доходите и доверието на хората, това вече не е административен пропуск, а сериозен институционален проблем“, подчерта инж. д-р Андрей Велчев.

ЗДКХ настоява за:

– незабавни законодателни промени, позволяващи публично оповестяване на системните нарушители;

– засилен държавен и независим лабораторен контрол при рискови храни;

– задължителни оценки на уязвимостта към измами по веригата на доставки;

– ефективни санкции и реална прозрачност;

– активна и достъпна информираност на потребителите.

ЗДКХ ще продължи да предоставя данни, анализи и сигнали на национално и европейско ниво, докато борбата с фалшивата храна не се превърне в реална държавна политика, а не остане поредното политическо обещание.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
НОИ съобщи на каква база ще изчислява новоотпуснатите пенсии
07:45 / 15.01.2026
Важен срок за 5% отстъпка от данъците
07:45 / 15.01.2026
Търговец сам откри фалшифи 100 евро и мъжете, които са му го проб...
07:25 / 15.01.2026
Минусови температури в по-голямата част от страната
06:45 / 15.01.2026
Кадър показа мащаба на протеста за машинен вот
20:52 / 14.01.2026
Ивайло Мирчев: Протестите ще продължат, това е правилният подход
22:29 / 14.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Най-после има повод да празнува, честито!
Най-после има повод да празнува, честито!
15:39 / 13.01.2026
Адвокат: Не може собственик на голям апартамент да плаща същото като собственик на малък
Адвокат: Не може собственик на голям апартамент да плаща същото като собственик на малък
10:16 / 13.01.2026
Големите вериги: Всички българи ще платят скъпо отлагането на депозитната система за опаковки
Големите вериги: Всички българи ще платят скъпо отлагането на депозитната система за опаковки
09:37 / 14.01.2026
Правителството прие промени, свързани с въвеждането на еврото
Правителството прие промени, свързани с въвеждането на еврото
13:24 / 14.01.2026
Кроасан, който до края на миналата година е струвал 1,20 лв., вече се продава за 1,20 евро
Кроасан, който до края на миналата година е струвал 1,20 лв., вече се продава за 1,20 евро
19:41 / 13.01.2026
Ген. Гяуров: България се намира в опасна ситуация
Ген. Гяуров: България се намира в опасна ситуация
13:20 / 13.01.2026
Търговци твърдо заявяват, че ще продължат да работят с лева и след 1 февруари
Търговци твърдо заявяват, че ще продължат да работят с лева и след 1 февруари
11:47 / 14.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Тенис от Пловдив и региона
Махаме павираните улици в Пловдив
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: