Сашо Кадиев буквално избухна с много остър коментар в ефир, касаещ ситуацията в България през последните години. Телевизионният водещ гостува вчера в изнесеното студио на bTV и обясни как олигарси купуват политици, за да могат легално да печелят пари, които преди това са спечелени нелегално.

"В България тая дружба е толкова кръвожадна и безмилостна. За десетки години тези хора ни убиват ежедневно, защото заради тях няма пътища и умираме в катастрофи, заради тях нямаме болници и продават лекарства по безобразен начин. Всичко е корупция!

Нашите баби и дядовци, нашите родители едва преживяват с мизерните си пенсии, с които не могат да си купят кисело мляко, за да може някакви хора да се разхождат с хеликоптери и скъпи коли и милиарди евро да влизат в джобовете им, за да може нашите деца да не се образоват добре, а ние да работим по цели дни и нощи, за да си гледаме семействата. Затова се гневя", каза още Кадиев.