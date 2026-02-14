ЗАРЕЖДАНЕ...
|Сандов за "Петрохан": Аз не мога да си представя, че те ще оставят кучетата си на каишки вътре и ще ги запалят
|Бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов не вярва, че живеещите в хижа Петрохан са се самоубили и смята, че институциите дължат много отговори.
Това заяви самият той пред Bulgaria ON AIR. През годините Сандов е ходил три пъти в хижата и дори е нощувал там, но нередности не е виждал.
Сандов се запознава с хората от хижа "Петрохан", докато е министър на околната среда и водите. Те му обясняват, че целта им е да охраняват защитени територии.
За първи път Сандов отива в хижата през 2022 г., но отрича да е виждал оръжия или нещо подозрително.
"Не бях сам, това категорично е важно да се каже. Бях със съмишленик в това първо ходене", сподели Сандов.
Следват още две посещения, в които той отсяда в хижата.
"С невръстното ми дете и с жена ми. На еднодневни разходки. Не съм виждал нищо религиозно", разказа още бившият министър на околната среда и водите.
"Видях момчето, мислех, че е син на Иво Калушев, много приличаше на Иво. Не съм си задавал въпроса дали е възможно дете, което не е дете на някой от тях, да е там", каза още Сандов.
Бившият министър на околната среда и водите има и своя версия за намерените трупове в хижата.
"Аз не мога да си представя, че те ще оставят кучетата си на каишки вътре и ще ги запалят. Ако са решили да се самоубиват, ще убият кучетата преди това", смята Сандов.
Сандов заяви, че няма предявено обвинение към него по случая, но и не смята, че има основание.
