ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Само денонощие след старта на "Избирам България" 420 души подадоха заявления да се върнат у нас
Приемът на заявленията стартира на 18 септември 2025 г. "Толкова много изявления сме чували от политици, че ще върнат българите от чужбина. Този кабинет за първи път прави реална стъпка в тази посока с инициативата "Избирам България“, заяви министър Гуцанов. Той разказа, че тя е насочена към работещите ни навън сънародници. Те ще бъдат подпомагани, само ако работят поне шест месеца у нас.
"Трябва заедно да възстановим България и да се справим с демографската криза", каза още Гуцанов. Министърът запозна сънародниците ни в Ню Йорк с начина за подаване на заявленията, което става онлайн през сайта на Агенцията по заетостта.
Одобрените за участие ще могат да получат съдействие в няколко насоки: помощ за преместване на покъщнината до 10 000 лева, информиране относно пазара на труда и съдействие от Агенцията по заетостта за започване на работа, финансова подкрепа за квартира. Предвидени са и обучения по български език за членовете на семействата, които не го владеят. Половин година след завръщането ще може да се кандидатства за 30% от шест средни работни заплати за сектора, в който човекът работи, а след 12-ия месец – 50% от шест средни работни заплати.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 362
|предишна страница [ 1/61 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Бизнесмен: Реалният сектор изкарва парите, но получава по-малко о...
08:47 / 23.09.2025
Започват нови ремонти на АМ "Тракия"
08:16 / 23.09.2025
Проф. Рачев: Лятото приключва точно след 48 часа
08:12 / 23.09.2025
МВФ иска физическите лица да не плащат данък от 10% и увеличение ...
08:10 / 23.09.2025
Ако днес се оплачете от живота – това ще влоши ситуацията
07:42 / 23.09.2025
Първият есенен ден ще е летен
07:46 / 23.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
По времето на Бай Тошо колбасите са имали срок на годност 2-3 дни
13:49 / 21.09.2025
Започна най-пошлият Big Brother
10:32 / 22.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS