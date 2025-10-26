ЗАРЕЖДАНЕ...
|СДВР се самосезира за стрелбата срещу чужденец пред заведение в София
Сигнал към столичната полиция за инцидента не е бил подаден, а пострадалото лице не е оказало съдействие на служителите на СДВР. Въпреки това са предприети всички необходими действия по изясняване на случая като работата по него продължава.
