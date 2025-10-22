ЗАРЕЖДАНЕ...
|СДВР разби престъпна група за фалшиви банкноти
Това заяви на брифинг директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов, който предостави информация във връзка с мащабни операции по линия фалшификации на парични знаци, предаде репортер на "Фокус".
Николов обясни, че във вчерашния ден СДВР е задържало още едно лице след сделка с неистински банкноти с номинал от 100 евро и 200 евро с обща стойност 32 000 фалшиво евро.
''Държа да отбележа, че фалшификатите са с изключително високо качество. Имаме информация, че тези банкноти се разпространяват на територията на цяла Европа от 15 години", допълни той.
По третия случай е започнала работа от страна на полицията след многобройни сигнали, най-вече от бензиностанции. Задържани са три лица и впоследствие четвърто за 72 часа, разказа Николов и заяви, че работата по всеки от случаите продължава.
Директорът на СДВР алармира гражданите да използват само лицензирани институции за обмяна на валута, защото фалшификатите, които са иззели, са с много добро качество и лесно заблуждават.
"Очакванията са такива измами да зачестят", каза още той.
