С 983 гласа "за" Бойко Борисов остава председател на ГЕРБ и бе преизбран от членовете на партията.
За негови заместници той посочи Даниел Митов и Томислав Дончев.
В Контролната комисия влизат Цвета Караянчева - председател, Александър Иванов, Михаела Крумова, Бранимир Георгиев, Галя Василева, Георги Мараджиев и Любомир Перчинков.
В Изпълнителната комисия влизат - Димитър Николов, Живко Тодоров, Костадин Димитров, бившата кметица на София Йорданка Фандъкова, депутатите Делян Добрев, Костадин Ангелов, Деница Сачева и Георг Георгиев, както и Тодор Тодоров, Илтер Садъков, Владимир Темелков, Стефан Арсов.
Всички решения бяха взети единодушно.
Още по темата
/
Още от Институции
/
МВнР: Призоваваме да се прекрати поставянето на мини и други опити да се възпрепятства търговския обмен по Ормузкия проток
21.03
Политолог: Борбата за третото място и броят на партиите в 52-ото НС са основните интриги, очаквам активност над 50-60%
21.03
