ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|С 4 дни отпуск, може да почивате 14 по празниците
Това развързва ръцете на много хора, които работят на длъжности, които не изискват непрекъснат цикъл. От категорията директно отпадаме – ние журналистите, лекарите, служителите в градския транспорт, търговците в големите вериги, дори и в малките. Все пак, ще трябва да има от къде да купим прасенцето и подаръците.
Поглеждайки към календара, "Фокус" съветва: пуснете отпуск за 22 и 23 януари. Следват, регламентираните официални и почивни- 24, 25 и 26 /сряда, четвъртък и петък/. Събота и неделя –бонус.
В новата седмица, пускате още два дни – 29 и 30 декември. Според новите разпоредби- 31.12. става почивен, 02.01. също. Отново следва уикендът 03.01 и 04.01.
Просто казано – с 4 дни отпуск, ще почивате от 14 календарни дни. Дано шефът разреши, защото отпуските се разписват!
|Още по темата:
|общо новини по темата: 22
|предишна страница [ 1/4 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
София пак привилегирована, Пловдив чака на опашката
15:59 / 20.11.2025
Пенсионерите ще получат 120 лева надбавки за Коледа
16:01 / 20.11.2025
Важно за всички, които ще работят на 31 декември и 2 януари
14:56 / 20.11.2025
Бус се обърна на АМ "Тракия"
14:51 / 20.11.2025
Сбогуваме се с един от първите танцьори на Ансамбъл "Пирин"
14:27 / 20.11.2025
Нов начин на изписване на валутните табла от 1 януари 2026 г.
14:12 / 20.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Башар Рахал: Страх ме е, че синът ми Анди няма да има баща
13:16 / 19.11.2025
Голяма фирма напуска България, стотици работници остават на улицата
10:26 / 19.11.2025
Бизнесмен: Виждаме как един лев се превръща директно в едно евро
10:47 / 19.11.2025
Арести на шофьори в Пловдив, има и конфискувани автомобили
11:50 / 18.11.2025
Много щастие за 4 зодии днес
08:49 / 18.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS