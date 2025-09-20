Рутинни ваксини намаляват риска от деменция при възрастните

© Поставянето на някои рутинни ваксини може да намали риска от деменция при възрастните хора. Това каза в интервю за предаването "Нюзрум“ по Радио "Фокус“ вирусологът от Българската академия на науките (БАН) проф. Радостина Александрова.



"Трябва да говорим за ваксиниране през целия живот, защото има ваксини, които трябва да се прилагат отново под формата на бустери. Една такава е тази срещу дифтерит, тетанус и коклюш. Тя се поставя на всеки 10 години след навършване на 25-годишна възраст. За възрастните хора особено важни са и ваксините срещу COVID-19 и грип. През целия ни живот трябва да следим дали сме в крак с актуалните препоръки за имунизация“, посочи тя.



"Има една ваксина, която все още не е достатъчно популярна сред възрастните, но се надявам през тази и следващата година това да се промени – ваксината срещу пневмококи. Възрастните хора са изключително уязвими към пневмония, а при тях тя често протича тежко. Пневмококовата ваксина е създадена именно срещу бактериите, които най-често причиняват пневмония. Горещо я препоръчвам“, подчерта проф. Александрова.



Тя отбеляза, че въпреки страха на част от хората, породен от различни конспиративни теории, ваксините имат и редица неочаквани ползи.



"Оказва се, че поставянето на някои рутинни ваксини – включително срещу херпес зостер, грип, дифтерит и тетанус (с или без коклюш), както и пневмококовата – намалява риска от развитие на деменция при възрастните хора. Съществуват множество публикации в тази посока, а последната – от пролетта на тази година – беше публикувана в изключително авторитетно научно издание и е свързана с ваксината срещу херпес зостер“, допълни тя.



По отношение на варицелата, проф. Александрова коментира във връзка с предстоящото въвеждане на задължителна ваксинация от 2026 г.:



"Варицелата не е онова безобидно заболяване, за което мнозина я смятат. Тя може да доведе до редица усложнения, включително засягане на мозъка. Причинителят е варицела-зостер вирус – от семейството на херпесните вируси. След първоначалната инфекция вирусът остава завинаги в организма. По-късно може да се активира отново – понякога безсимптомно, но в други случаи причинява херпес зостер, който може да бъде много неприятен и дори да повиши риска от инсулт.“



"Усложненията от варицела могат да включват менингит, енцефалит, дори смърт. Има дългогодишен опит с ваксината, която значително намалява риска от тежко протичане и усложнения. Идеята за т.нар. "варицела партита“, при които децата умишлено се заразяват, всъщност крие сериозен риск“, подчерта проф. Александрова.



Относно ваксините срещу варицела и херпес зостер, тя обясни:



"При децата се използва жива, атенюирана ваксина. При възрастните хора, особено тези, които често боледуват от херпес зостер, също се препоръчва имунизация. Съществуват два вида ваксини – живата, атенюирана (с по-висока доза на вируса), която до скоро се използваше и при възрастни, но вече не е налична в Европа и САЩ; и рекомбинантната ваксина, която не съдържа целия вирус, а само един белтък от повърхността му – ключов за изграждането на имунен отговор“, добави вирусологът.