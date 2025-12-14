ЗАРЕЖДАНЕ...
|Ръст в цените на основни хранителни стоки
Индексът на тържищните цени (ИТЦ) е стигнал до 2,364 пункта.
Цената на кравето сирене се понижила с 0,14 на сто до 11,82 лева за килограм. Киселото мляко 3 и над 3% масленост от 400 гр. е стигнало цена - 1,40 лева, като се отбелязва ръст 2,19%. Прясното мляко 3% за литър - стига до 2,40 лева - 3,54 на сто. Цената на кравето масло (пакетче от 125 грама) показва ръст с 0,98 на сто и се продава за 3,08 лева за брой.
Пилешкото месо - замразено отбелязва ръст с 3,51 на сто до 7,02 лева за килограм. Цената на яйцата - размер М също се повишила с 1,42 на сто до 0,43 лева за брой на едро.
1 литър олио - 3,29 лева и е поскъпнало 0,80 на сто. Ръст има е при цената на лещата, която се качва с 2,43 на сто до 4,30 лева за килограм. За един пакет захар даваме 1,90 лева.
Поевтиняват значително картофите (за килограм) - с 11,34 на сто до 0,86 лева, зелето (за килограм) - с 11,16 на сто до 0,78 лева, морковите (за килограм) - с 2,55 на сто до 1,07 лева.
Цената на бананите също е надолу - с 3,75 на сто до 2,67 лева за килограм, при лимоните - със 7,30 на сто до 3,15 лева за килограм. Поскъпване се вижда при ябълките - с 6,26 на сто нагоре до 2,14 лева за килограм.
