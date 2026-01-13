ИЗПРАТИ НОВИНА
Ръст на заболелите от грип! Лекар: Човек почти не може да стане от леглото!
Автор: ИА Фокус 08:20
Ръст на заболелите от грип и остри респираторни вируси, показват данни на здравните власти. Във Варна се очаква да бъде обявена грипна епидемия от 14-ти януари, а други шест области са в предепидемична обстановка. Сред тях е Бургас - каква е заболеваемостта там, ще могат ли да се вземат мерки, за да се ограничи заразата и какви са съветите на лекарите?

В Бургас броят на заболелите е преминал прага от 170 на 100 хиляди души, което поставя региона в предепидемичен период. По думите на лекарите обаче все още има време да се предприемат адекватни мерки, за да се избегне обявяването на грипна епидемия.

"Грипът настъпва, наистина. В България доминира нов мутирал вариант на грипния вирус – AH3N2. Той се разпространява малко по-бързо от обичайното, защото променената генетична структура позволява частично да се избягва имунната защита на населението“, обясни пред БНТ д-р Петко Желязков, представител на Съюза на общопрактикуващите лекари в Бургас.

Той изтъкна като проблем липсата на бързи тестове за грип, което усложнява диагностициранетои лечението.

Лекарите напомнят, че симптомите на грипа са ясно разпознаваеми:

"Грипът започва внезапно – с много висока температура, силна отпадналост, главоболие и втрисане. Човек почти не може да стане от леглото“, каза д-р Желязков.

Препоръката е при първи симптоми пациентите да останат у дома поне 24 часа и да потърсят лекар. Особено внимателни трябва да бъдат рисковите групи – малки деца, младежи до 18 години и хора над 65 години с хронични заболявания. По думите на д-р Желязков тази година най-често боледуват именно децата:

"Те са по-податливи заради липсата на изградена имунна защита и струпването в затворени помещения“, обясни той.







