|Ръст на заболелите от грип! Лекар: Човек почти не може да стане от леглото!
В Бургас броят на заболелите е преминал прага от 170 на 100 хиляди души, което поставя региона в предепидемичен период. По думите на лекарите обаче все още има време да се предприемат адекватни мерки, за да се избегне обявяването на грипна епидемия.
"Грипът настъпва, наистина. В България доминира нов мутирал вариант на грипния вирус – AH3N2. Той се разпространява малко по-бързо от обичайното, защото променената генетична структура позволява частично да се избягва имунната защита на населението“, обясни пред БНТ д-р Петко Желязков, представител на Съюза на общопрактикуващите лекари в Бургас.
Той изтъкна като проблем липсата на бързи тестове за грип, което усложнява диагностициранетои лечението.
Лекарите напомнят, че симптомите на грипа са ясно разпознаваеми:
"Грипът започва внезапно – с много висока температура, силна отпадналост, главоболие и втрисане. Човек почти не може да стане от леглото“, каза д-р Желязков.
Препоръката е при първи симптоми пациентите да останат у дома поне 24 часа и да потърсят лекар. Особено внимателни трябва да бъдат рисковите групи – малки деца, младежи до 18 години и хора над 65 години с хронични заболявания. По думите на д-р Желязков тази година най-често боледуват именно децата:
"Те са по-податливи заради липсата на изградена имунна защита и струпването в затворени помещения“, обясни той.
