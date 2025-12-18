ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Руските граждани, живеещи в България, не са получили нито едно плащане за пенсии от началото на 2025 г.
От института уточняват, че последната дата, на която са постъпили средства от руската страна, е 9 декември 2024 г., като съответните суми са били изплатени на правоимащите три дни по-късно.
Съгласно действащото Споразумение за прилагане на Договора между Република България и Руската федерация за социална сигурност, подписан на 27 февруари 2009 г., пенсиите на лицата с местоживеене в България се изплащат от руската страна. Преводите се извършват на тримесечна база чрез предоставяне на платежни ведомости и съответните средства към НОИ.
След получаването на ведомостите и финансовите средства Националният осигурителен институт превежда пенсиите по банковите сметки на правоимащите лица в България.
От НОИ подчертават, че при постъпване на нови платежни ведомости с включени правоимащи лица и дължимите суми, институтът незабавно ще изпълни задълженията си съгласно международния договор.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Законопрокет за премахване на охраната на депутатите влиза в днев...
08:03 / 18.12.2025
Празник е! Не взимайте и давайте пари назаем днес!
08:04 / 18.12.2025
Производителите на детските каши възбранени от БАБХ: Категорично ...
22:34 / 17.12.2025
Кървава злополука: Няколко коли прегазиха пешеходец, движел се по...
21:03 / 17.12.2025
Желязков: Нека президентът да коментира активните си действия
20:31 / 17.12.2025
Спешна среща в АПИ по въпроса с Околовръстното на Пловдив
19:34 / 17.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Проф. Рачев: Ако циклоните минат през Халкидики, ще има и дъжд, и сняг
10:02 / 16.12.2025
Богат българин празнува рожден ден днес
13:15 / 17.12.2025
Маги почти призна за Калоян
12:13 / 17.12.2025
Ресторантьори от "Капана": Страшно е и никой не може да ни помогне
08:40 / 16.12.2025
Най-голямата болница в Пловдив и България - с 16 милиона лева печалба
15:51 / 16.12.2025
Зодии сбъдват мечтите си до края на декември
17:18 / 16.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS