Руските граждани, живеещи в България, не са получили нито едно плащане за пенсии от началото на 2025 г.
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:39
©
Поради непостъпили плащания от Фонда за пенсионно и социално осигуряване на Руската федерация от началото на 2025 г. не са изплащани пенсии на руски граждани, живеещи в България. Това съобщиха от Националния осигурителен институт (НОИ).

От института уточняват, че последната дата, на която са постъпили средства от руската страна, е 9 декември 2024 г., като съответните суми са били изплатени на правоимащите три дни по-късно.

Съгласно действащото Споразумение за прилагане на Договора между Република България и Руската федерация за социална сигурност, подписан на 27 февруари 2009 г., пенсиите на лицата с местоживеене в България се изплащат от руската страна. Преводите се извършват на тримесечна база чрез предоставяне на платежни ведомости и съответните средства към НОИ.

След получаването на ведомостите и финансовите средства Националният осигурителен институт превежда пенсиите по банковите сметки на правоимащите лица в България.

От НОИ подчертават, че при постъпване на нови платежни ведомости с включени правоимащи лица и дължимите суми, институтът незабавно ще изпълни задълженията си съгласно международния договор.

 








Статистика: