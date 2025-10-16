Русата Златка влезе в съда. До 10 години може да получи карен

© Да подкрепи мъжа си Карен в съда, отиде Русата Златка. Хубавицата пристигна преди минути и заедно с адвокатите на бившия тенисист влезе в съдебната зала, където се гледа мярката за неотклонение на любимия й. Направи впечатление, че плеймейтката е без сутиен и с напращели зърна в съда.



До 10 г. затвор грозят мъжа на Златка Райкова - Карен Хачатрян! Бившият тенисист, брат му Юри и още двама са задържани у нас по искане на прокуратурата във френския град Марсилия.



Разследването е за утежнено трансгранично пране на пари в особено големи размери, свързано с корупционни практики и измами по отношение на спортни мероприятия, част от национални и международни календари на съответните федерации, пише "България Днес".