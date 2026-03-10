ЗАРЕЖДАНЕ...
Румънски шофьор, който идва в България да зареди гориво: Спестявам около 1,5 леи на литър
Стотици автомобили ежедневно преминават границата с България. Въпреки опашките и допълнителните такси, румънците предпочитат да заредят извън страната си, където цените са по-ниски.
"Определено е по-евтино“, казват шофьори, които зареждат на българска територия. Други шофьори уточняват, че спестяват "около един до един и половина леи на литър“.
Подобна е ситуацията и на границата между Румъния и Унгария. Литър от най-масово използвания бензин в Унгария струва между 1,47 и 1,54 евро, което също привлича румънски шофьори, макар цените там да са по-високи в сравнение с България.
"По-евтино е, отколкото тук“, споделя един от тях. Други казват, че често зареждат в Унгария и Словения, където дизелът струва около 7,50 леи на литър (14,30 евро), докато в Румъния достига 8,60 леи (16, 40 евро).
По-ниски цени на горивата се наблюдават и в Молдова. Там литър бензин струва около 1,26 евро, а дизелът - приблизително 1,20 евро. Това също привлича шофьори от съседни държави, въпреки очакванията за поскъпване и там.
Една от основните причини за увеличението на цените на горивата е войната в Близкия изток, която доведе до скок в цените на петрола на световните пазари. Според анализатори дори прекратяването на бойните действия няма да доведе до бързо стабилизиране на пазара.
Експертите прогнозират, че така нареченият "горивен туризъм“ няма да изчезне в близко бъдеще. Напротив - ако ценовите разлики между отделните държави се запазят, все повече шофьори ще търсят по-изгодни възможности за зареждане извън собствената си страна.
