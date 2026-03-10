Все повече румънски шофьори пресичат границите със съседни държави като България и Унгария, за да заредят по-евтино гориво. Разликите в цените на бензина и дизела достигат между 20 и 30 евроцента на литър, което превръща подобни пътувания в изгодна алтернатива за много водачи, предава БНТ.Стотици автомобили ежедневно преминават границата с България. Въпреки опашките и допълнителните такси, румънците предпочитат да заредят извън страната си, където цените са по-ниски."Определено е по-евтино“, казват шофьори, които зареждат на българска територия. Други шофьори уточняват, че спестяват "около един до един и половина леи на литър“.Подобна е ситуацията и на границата между Румъния и Унгария. Литър от най-масово използвания бензин в Унгария струва между 1,47 и 1,54 евро, което също привлича румънски шофьори, макар цените там да са по-високи в сравнение с България."По-евтино е, отколкото тук“, споделя един от тях. Други казват, че често зареждат в Унгария и Словения, където дизелът струва около 7,50 леи на литър (14,30 евро), докато в Румъния достига 8,60 леи (16, 40 евро).По-ниски цени на горивата се наблюдават и в Молдова. Там литър бензин струва около 1,26 евро, а дизелът - приблизително 1,20 евро. Това също привлича шофьори от съседни държави, въпреки очакванията за поскъпване и там.Една от основните причини за увеличението на цените на горивата е войната в Близкия изток, която доведе до скок в цените на петрола на световните пазари. Според анализатори дори прекратяването на бойните действия няма да доведе до бързо стабилизиране на пазара.Експертите прогнозират, че така нареченият "горивен туризъм“ няма да изчезне в близко бъдеще. Напротив - ако ценовите разлики между отделните държави се запазят, все повече шофьори ще търсят по-изгодни възможности за зареждане извън собствената си страна.