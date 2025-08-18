ЗАРЕЖДАНЕ...
|Румънец ни съсипа: Бягайте далеч от това място!
"Колеги тенисисти, ако някога обмисляте да посетите турнир на професионално ниво в България, отидете някъде другаде през тази седмица или го пропуснете. В случай, че обичате да играете на минно поле, заповядайте. ATP трябва да се срамува, че са одобрили домакинството на този турнир. Абсолютно отвратителни условия за игра и тренировки, просто не можете да играете тенис тук. Не се оплаквам, просто ви призовавам, в случай че има друг "Чалънджър" в България, да похарчите парите си, за да играете в друг турнир, в друга държава, и да не си губите времето и парите тук" - написа гневният Бойтан, който показа окаяното състояние на тренировъчните кортове.
Припомняме ви, че сходно беше положението и на Фючърса в "Дианабад", където линиите бяха начертани по такъв начин, че предизваха бурно реакция на недоволство от страна на фрацузина Максим Шазал, а феновете в социалните мрежи се пошегуваха, че вероятно кортаджията е бил на 6 питиета, когато е подготвял съоръжението за игра, пише tennis.bg.
