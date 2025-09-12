ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Румен Спецов: Всичко вече е свършено или е в изключително крайна фаза
"Всичко вече е свършено или в изключително крайна фаза, което налага единствено специфики по годишно приключване, за да може от 1 януари нашите клиенти да не усетят разлика в информационното обслужване, затруднения или прекъсване на системите и всички операции да се извършват гладко“, каза още той по време на информационно събитие във връзка с въвеждането на еврото в Благоевград.
"Живеем в динамични времена, но както тези звезди на европейското знаме символизират Европа, така те всъщност представляват отделни страни. Никой не може да ни отнеме Мадарския конник, Шипка, нос Калиакра и Българското Черноморие. В каквато и териториална структура да живеем и както и тя да се нарича, тази територия е България и ние ще бъдем винаги българи, без значение в каква валута се разплащаме. От историята знаем, че в основата на всичко е било златото, а парите са имали много наименования – от финикийски знаци, през монетите, идващи от римската богиня Монета, до американски долари, и обезпечението на всички тях е със злато. Става дума само за начин на разплащане, което все по-често е през електронни системи", допълни Спецов.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Съдът остави кмета на Варна Благомир Коцев в ареста!
16:50 / 12.09.2025
А1 приема предварителни поръчки за най-новите продукти на Apple
16:46 / 12.09.2025
Yettel стартира предварителните поръчки за новите модели iPhone, ...
16:50 / 12.09.2025
Лекар: Ваксините не предизвикват аутизъм! Това е огромна манипула...
16:05 / 12.09.2025
Калин Стоянов: Наско Атанасов, който определя Радев като "агент н...
15:22 / 12.09.2025
Близо 7000 амбулантни търговци са предупредени да чакат позвънява...
15:50 / 12.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Иван Звездев вече не е готвач
16:34 / 11.09.2025
БНБ: Внесете си левовете в кеш по картовите сметки до 01.01.2026 г.
12:12 / 11.09.2025
Днес е ден за прошка и покаяние, честито на имениците
06:55 / 11.09.2025
Мария Бакалова: Обичам те, обичам те, обичам те
16:36 / 10.09.2025
Едва на 41 години почина Петър Мойнов
16:32 / 11.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS