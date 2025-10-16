ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Румен Ралчев: Досега президент не се е отказвал от служебен автомобил
Автор: Екип Plovdiv24.bg 22:03Коментари (0)154
© bTV
"Не е имало случай президент да се откаже от служебен автомобил". Експертът по национална сигурност Румен Ралчев заяви, че подобна практика не е имала прецедент в историята на България.

Припомняме, че във връзка с приетите изменения в Закона за НСО президентът Румен Радев изпрати писмо до Началника на Националната служба за охрана като заяви, че от 20 октомври ще ползва личния си автомобил. Писмото на държавния глава до НСО идва след като парламентът реши окончателно да отнеме служебните коли на администрацията на президентството. Това са колите, които използват президентските съветници, секретари и служители, а не тези, които използват държавният глава, неговата съпруга и вицепрезидентът.

До момента не сме имали случай държавният глава сам да се откаже от служебен автомобил и да премине към личен. Това увеличава риска, на който се излага президентът“, каза Ралчев пред bTV.

Според него НСО разполага със специално оборудвани автомобили, които осигуряват необходимата защита при евентуални рискови ситуации. Личният автомобил, дори и при наличие на охрана, не може да гарантира същото ниво на сигурност.

"Преминаването в друг автомобил, независимо, че ще има охрана, значи, че опасността, на която се подлага държавният глава става много по-висока", твърди Ралчев. 

По думите му председателят на Народното събрание е сведен до плод и зеленчук

"Автомобилът трябва да е брониран, да има определена динамика и скорост. Не е ясно дали личното превозно средство може да отговори на тези изисквания“, допълни той.

Според него не трябва да се поставя под въпрос нито превозното средство на президента, нито жилището му. 

Ралчев посочи, че отнемането на служебните автомобили от президентската администрация ще създаде сериозни трудности в работата ѝ - "Нито има разчетен бюджет за това, нито е ясно кой ще поеме тези функции. Президентът не пътува сам – зад него стои екип, който трябва да бъде на място предварително.“

По закон НСО е длъжна да охранява трима души – президента, министър-председателя и председателя на Народното събрание. Възможността за разширяване на списъка съществува, но само при решение на специална комисия, съставена от началника на НСО, председателя на ДАНС и главния секретар на МВР. Решението се взема с мнозинство, а не единодушно.

Според Ралчев, решението на президента е жест на солидарност, но крие реални рискове: "Ако, не дай си Боже, се случи нещо с държавния глава, това няма да бъде удар само върху един политик, а върху имиджа на България като държава.“


Още по темата: общо новини по темата: 3
16.10.2025 »
20.09.2025 »
15.09.2025 »






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Експерт: Златото не бива да се разглежда като инвестиция, която н...
20:41 / 16.10.2025
Кирил Петков за делото "Коцев": Съдия Андрей Ангелов каза истинск...
20:14 / 16.10.2025
Благомир Коцев остава в ареста
19:06 / 16.10.2025
Зафиров: Готови сме на разговори за запазването на правителството...
17:21 / 16.10.2025
КЕВР каза защо в голяма част от България чешмите пресъхнаха, а хо...
17:06 / 16.10.2025
21-годишен уби жена на тротоар след опасно изпреварване
15:01 / 16.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Честито на Васко Василев!
Честито на Васко Василев!
17:14 / 14.10.2025
Един от най-богатите българи в сянка днес става на 81
Един от най-богатите българи в сянка днес става на 81
13:01 / 14.10.2025
Предложиха 31 декември и 2 януари да бъдат неприсъствени единствено за държавната и общинската администрация
Предложиха 31 декември и 2 януари да бъдат неприсъствени единствено за държавната и общинската администрация
22:16 / 15.10.2025
Британско семейство: България трябваше да е райско място за нас, но се оказа грешка
Британско семейство: България трябваше да е райско място за нас, но се оказа грешка
11:19 / 15.10.2025
Скоро на работодателите ще им е забранено да питат кандидатите каква заплата очакват
Скоро на работодателите ще им е забранено да питат кандидатите каква заплата очакват
09:15 / 14.10.2025
Омбудсманът предлага отмяна на задължението за предоставяне на удостоверение за доходите при получаване на детските помощи
Омбудсманът предлага отмяна на задължението за предоставяне на удостоверение за доходите при получаване на детските помощи
10:41 / 16.10.2025
Почина Мария Шишкова
Почина Мария Шишкова
23:07 / 14.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Проблеми с междуселищните автобуси до Пловдив
Скандал с колите на НСО на президента във Варна
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Интеграцията на Западните Балкани в ЕС
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: