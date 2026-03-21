Днес в Пловдив бившият държавен глава и лидер на формацията "Прогресивна България" даде старт на предизборната си кампания и представи водачите на листите си. След края на официалната част реши да се възползва от оживената атмосфера на града под тепетата и се разходи по Главната, предаде репортер на Plovdiv24.bg.



Присъствието му предизвика истинско вълнение сред пловдивчани и гостите на града. Радев премина през центъра на Пловдив, спирайки се да поговори и да се снима с хората.