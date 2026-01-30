ИЗПРАТИ НОВИНА
Румен Радев: Партия ще правим след изборите
Автор: Теодора Патронова 21:34
© БНТ
Партия ще правим след изборите, но към момента не е възможно да се направи партия, която ще участва на тези избори. Затова влизам в политиката. Това каза президентът (2017-2026 г.) Румен Радев пред БНТ в предаването "Панорама".

"Минималният срок за регистрация е 3 месеца, в които да се регистрира собствена партия. Аз на създаване на партия сега не мога да разчитам. В момента не мога да ви обявя", каза той.

"Най-удобно за олигархията, щеше да бъде да остана на поста си", каза той.

"Постът е в сигурните ръце на г-жа Илияна Йотова", уточни той.

"9 години ходих из цялата страна, хората настояваха да създам партия, но аз се въздържах, защото се надявах политическата класа да отговори на очакванията на гражданите. Това обаче не се случи. Сглобката уби надеждите на българите. Така стигнахме до днешната патова политическа ситуация", каза Радев. 

Очаквайте подробности!


