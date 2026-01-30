ЗАРЕЖДАНЕ...
|Румен Радев: Партия ще правим след изборите
"Минималният срок за регистрация е 3 месеца, в които да се регистрира собствена партия. Аз на създаване на партия сега не мога да разчитам. В момента не мога да ви обявя", каза той.
"Най-удобно за олигархията, щеше да бъде да остана на поста си", каза той.
"Постът е в сигурните ръце на г-жа Илияна Йотова", уточни той.
"9 години ходих из цялата страна, хората настояваха да създам партия, но аз се въздържах, защото се надявах политическата класа да отговори на очакванията на гражданите. Това обаче не се случи. Сглобката уби надеждите на българите. Така стигнахме до днешната патова политическа ситуация", каза Радев.
Очаквайте подробности!
