|Румен Христов: Времето, в което всеки от нас ще трябва да направи своя избор, наближава
Пред bTV говори лидерът на СДС Румен Христов, чиято формация е в коалиция с ГЕРБ.
"В събота имахме Национален съвет, който определя формата на явяване, и единодушно беше решено да продължим в коалицията ГЕРБ–СДС“, каза той, като препотвърди явяването на СДС в коалиция с ГЕРБ на предстоящите избори.
На въпрос СДС дали се чувства представена в служебния кабинет, той обясни:
"Не, защото никой от тези, които подбираха кабинета, не разговаря с нас. Но аз виждам няколко добри знака в правителството. Първо — в лицето на госпожа Нейнски, която беше председател на Съюза на демократичните сили и беше и мой председател. За нея мога да кажа само, че беше много добър министър по времето на СДС, първата голяма новина за България — падането на визите — беше постигната при нея. Нямам съмнения по отношение на нейната проевропейска и продемократична ориентация. Също бих могъл да кажа за генерал Запрянов — професионалист, който започна кариерата си още от времето на СДС и по отношение на западната ориентация и принадлежността на България към НАТО нямам съмнения. Подобно мнение имам и за Сергей Игнатов. Говоря за хората, които познавам и за които нямам съмнения, че няма да има отклонения от това, което сме си поставили като цел като държава“.
По думите му кабинетът е с голям и разширен състав, "предвид участници от ПП-ДБ, участници, свързани с ГЕРБ, и други формации“.
"Ако ние бяхме ги предложили, тогава щяха да бъдат твърдо определени като наши кандидати. Всеки бяга от определянето на хора в кабинета като "свои“. Няма нищо лошо да се признае, че очевидно тези хора са свързани с политически формации. Връщам лентата към правителството на Софиянски. Ние всички си бяхме от СДС и не се криехме, имаше знакови фигури на СДС. Не виждам защо има притеснение, че има представители на ПП-ДБ, а се казва, че те са там като експерти. Пожелавам успех на правителството, пожелавам успех на всяко българско правителство, защото става дума за България“, обясни той.
Вътрешният министър Дечев пожела главният секретар на МВР Рашков да бъде освободен.
"Връщайки се към запис, в който се говори за "да проведем избори с наше МВР“, въобще не съм учуден. В крайна сметка това е екипна работа. Колкото и болезнено да е за нас, когато представители бъдат съкращавани или уволнявани, министърът носи отговорността и прави своя екип. Не можем да се сърдим“, коментира още Христов.
Попитан за оценка за дейността на МВР през последните седмии покрай трагедията "Петрохан-Околчица“, той обясни:
"Не съм специалист в тази област. Разследванията не са лесни и не могат да станат бързо. Вярвам на професионалистите — криминалисти, следователи. Всяко предварително хвърлено обвинение може да не е валидно, докато не се направят окончателни заключения“.
