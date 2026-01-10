Румен Христов: С политически проект на Румен Радев трудно бихме намерили общ език

© NOVA България се насочва към нови предсрочни парламентарни избори, заяви лидерът на СДС Румен Христов. По думите му политическата ситуация ясно показва, че възможностите за съставяне на стабилно управление в рамките на настоящия парламент са изчерпани.



Христов подчерта, че в последните години страната е изпълнила ключови стратегически цели – членството в НАТО, присъединяването към Шенген и влизането в еврозоната.



Според него сега очакванията на българските граждани са насочени към реални резултати в икономиката и осезаемо повишаване на доходите. "Основната ни цел за следващия политически период е българските граждани да имат европейски доходи. Трябва да наваксаме изоставането спрямо останалите европейски държави“, заяви Христов в ефира на NOVA.



Лидерът на СДС определи предишната управленска коалиция като изключително трудна, най-вече заради участието на БСП. Той подчерта, че не би бил сред най-удовлетворените, ако отново се стигне до управление с левицата.



По думите му, ако след предсрочните избори в парламента влязат същите политически формации, вероятността за постигане на устойчиво споразумение е минимална, което може да доведе до нови избори.



Христов коментира и евентуалното участие на президента Румен Радев в политически проект, като заяви, че подобна формация би се ориентирала към леви партии – нещо, което е в разрез с идеологията на СДС. "С такъв проект трудно бихме намерили общ език“, допълни той.



Румен Христов подчерта, че за България е от ключово значение да продължи да гледа към Европа и да задълбочава европейската си интеграция. По отношение на изборния процес той заяви, че най-добрият вариант е да се запази възможността за гласуване както с машини, така и с хартиени бюлетини.