Свързали сме се с израелските власти, информирали сме ги, че има български гражданин във флотилията "Сумуд". Призовали сме ги да спазват нормите на международното право. Повече информация ще имаме към момента, когато нашият консул посети Васил Димитров", заяви премиерът Росен Желязков пред медии в Копенхаген по повод задържането на плавателни съдове от глобална флотилия, на борда на които има и български гражданин.



Министерство на външните работи следи движението на флотилията "Сумуд" от началото на нейната мисия, изтъкна Желязков.



Министър-председателят припомни, че в Израел има обявено военно положение, от което следва че рискът е осъзнат и е поет съзнателно от страна на участниците.