ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Росен Плевнелиев: Борисов със своя политически инстинкт взе правилното решение
По думите му той наблюдавал внимателно протеста в "Триъгълника на властта". "Имаше хора, които си пиеха бирата и след това хвърляха бутилките. Но имаше изключително много истински млади хора, които по един естествен начин показаха защо са там и за какво се борят", подчерта той.
На въпрос ще свърши ли работа оттеглянето на план-сметката за догодина, ако бунтът не е просто срещу бюджета, а и срещу властта, Плевнелиев заяви: "За мен винаги е било ясно, че 2026 година е ключова. Тя ще определи политическата ситуация в България, но и икономическата за години напред. Това е година на президентските избори, но покрай тях ще има сериозен опит за промяна на баланска и смяна на властта".
Президентът беше категоричен, че протестът е катализатор на подобно действие и "трябва да наблюдаваме много внимателно накъде ще тръгне България" И избори възможните сценарии. "В първия - следващите три месеца са критични за България. Ако властта не успее по един разумен начин да се закрепи, очевидно тръгваме към извънредна нестабилност. Това го знаем. Виждали сме го. Знаем какво предстои", посочи той.
И допълни: "В другия вариант е да се изчака поне до президентските избори. Това е демократичният вариант, в който народът по своя честен начин да заяви желанието си, а и това ще бъде една оценка за всички в парламента".
Плевнелиев беше категоричен, че "кабинетът трябва да продължи работа до президентските избори". "За мен честният вариант е да се стигне до президентските избори. Има още много работа за вършене. Това правителство — добро или лошо, дори трудно родено, постигна две исторически стратегически цели за България. Това са Шенген и еврозоната. Аз благодаря на всички, които подкрепяха това правителство, за да постигне тези цели за България и за бъдещите поколения българи".
Но президентът беше категоричен, че има поне още три следващи големи цели, които трябва и може това правителство да постигне. На първо място е влизането на България в Организацията за икономическо сътрудничество в средата на юни. Второто е Планът за възстановяване и устойчивост за 6 милиарда евро. И третото е доброто име на България.
"Влизаме в еврозоната счупени, намачкани, без никакво самочувствие. А това е бъдещето на децата ни".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 228
|предишна страница [ 1/38 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Програмистът, който учи българите безплатно да шофират: Загубих п...
10:04 / 28.11.2025
Д-р Бацелова: Предстоящите празници създават допълнителни рискове...
10:00 / 28.11.2025
Една държава изпреварва България по поскъпване на имотите
09:35 / 28.11.2025
Проф. Рачев: Скоро сняг няма да има!
09:59 / 28.11.2025
Обещаната държавна верига "Магазини за хората" се сви до щандове ...
09:09 / 28.11.2025
200-те хиляди лева за гаранцията на Коцев са осигурени
08:07 / 28.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
През 2026 година започва нов етап за човечеството
19:21 / 26.11.2025
Измериха Околовръстното на Пловдив с ролетка
15:19 / 27.11.2025
МВР взе две решения за Околовръстното на Пловдив
11:55 / 26.11.2025
Съдът реши - Коцето ще получи 100 хиляди лева от МВР
14:41 / 27.11.2025
Загиналото семейство се е прибирало от рожден ден на едногодишно дете
08:16 / 26.11.2025
НИМХ категорични: Много дъжд три дни от утре, ето в кои области
08:38 / 26.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS