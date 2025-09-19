ИЗПРАТИ НОВИНА
Родители на загинало в катастрофа момиче чакат присъда 7 години
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:38
© NOVA
Родителите на 15-годишната Божидара, загинала при тежка катастрофа през 2018 година, все още живеят с болката от загубата и очакват окончателна присъда. Виновният за инцидента остава на свобода, а съдебната сага продължава.

"7 години и  4 месеца няма справедливост за нас. Имали сме над 45 заседания. Днес не очаквам да влезем в съда, защото адвокатът на обвиняемия се е оттеглил и заседанието ще бъде отложено. Досегашната присъда е 2 години и 6 месеца лишаване от свобода", каза пред NOVA бащата на загиналото момиче – Данаил Тодоров.

"Искам справедливост за погубения живот на детето ми. Искам адекватна присъда", настоя майката.

"За съжаление, това не е единственият случай, когато делата се точат по 6-7 години. Това е кошмар и мъките на близките продължават, а чувството за справедливост е потъпкано", добави Владимир Тодоров от Българска асоциация на пострадали при катастрофи.

Адвокат Илия Тодоров обясни, че за подобен инцидент би следвало подсъдимият да получи 20 години затвор, но заради това, че делото продължава толкова дълго, то неговата присъда би била около 10.

А бащата на Божидара отправи последен апел: "Съдете така, че да всеете страх в населението".


