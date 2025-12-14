ЗАРЕЖДАНЕ...
|Родители на деца с увреждания настояват за промени
Наталия е с диагноза синдром на Даун. Вече е на 19 г., но е напълно зависима от майка си.
"Нито може да се ориентира в пространството, нито може сама да си приготви храна, нито може сама да се изкъпе, да си върже косата“, казва майката на Наталия, Милена.
Безпомощни да се справят са и Мони, с ДЦП, и Лора, с аутизъм.
Макар и пълнолетни, за тях се грижат майките им, които работят като техни лични асистенти. За да получат заплата, подлежат на проверки на работното им място, тоест в дома им, който не трябва да напускат, докато са на работа.
"Когато минаха на проверка, ми се обадиха 20 минути преди да ми свърши сутрешното работно време, за да ги изчакам да дойдат. Аз им казах, че просто няма как да се случи, защото тя е на училище и на дневен център. "А вие на адреса ли сте в момента?“ Казах не, но съм с потребителя. "Ама вие сте в нарушение!“, казва Милена.
Подписка и онлайн петиция настояват за облекчаване на условията за личните асистенти, когато са близки на лица с увреждания и живеят с тях.
"С този закон ние станахме още по-големи затворници вкъщи!“, казва Гергана Маврова – майка на дете с увреждане.
От Социалния патронаж също признават, че законът не е справедлив.
"Законът казва асистенти, независимо дали са майки, външни асистенти, роднини, той казва: те са служители, работници по трудови правоотношения“, обяснява Валентина Станкова – управител, Домашен социален патронаж Бургас.
Министърът на труда и социалната политика е възложил анализ на въздействието на Закона - съобщиха от социалното министерство и уточниха, че при нужда ще бъдат предложени законодателни промени.
"Предвид факта, че Законът е в сила вече пет години, министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов е възложил анализ на въздействието му, за да се установи неговата ефективност и да се предприемат мерки за повишаването ѝ“, гласи позицията на министерството.
"Добре, аз съм хваната в издънка - не съм на работното си място в определеното си работно време. Държавата ще осигури ли на детето ми личен асистент? Има ли готовност? Има ли такива подготвени хора?“, пита Радостина Стойкова – майка на лице с увреждане.
