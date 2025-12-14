ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Родители на деца с увреждания настояват за промени
Автор: Илиана Пенова 15:30Коментари (0)111
© bTV
Текст в Закона за личната помощ превръща хора с увреждания и техните близки в затворници в собствените им домове. За това алармират в сигнал до bTV родители на деца със специални потребности, които работят като техни лични асистенти.

Наталия е с диагноза синдром на Даун. Вече е на 19 г., но е напълно зависима от майка си. 

"Нито може да се ориентира в пространството, нито може сама да си приготви храна, нито може сама да се изкъпе, да си върже косата“, казва майката на Наталия, Милена.

Безпомощни да се справят са и Мони, с ДЦП, и Лора, с аутизъм.

Макар и пълнолетни, за тях се грижат майките им, които работят като техни лични асистенти. За да получат заплата, подлежат на проверки на работното им място, тоест в дома им, който не трябва да напускат, докато са на работа.  

"Когато минаха на проверка, ми се обадиха 20 минути преди да ми свърши сутрешното работно време, за да ги изчакам да дойдат. Аз им казах, че просто няма как да се случи, защото тя е на училище и на дневен център. "А вие на адреса ли сте в момента?“ Казах не, но съм с потребителя. "Ама вие сте в нарушение!“, казва Милена.

Подписка и онлайн петиция настояват за облекчаване на условията за личните асистенти, когато са близки на лица с увреждания и живеят с тях.

"С този закон ние станахме още по-големи затворници вкъщи!“, казва Гергана Маврова – майка на дете с увреждане.

От Социалния патронаж също признават, че законът не е справедлив.

"Законът казва асистенти, независимо дали са майки, външни асистенти, роднини, той казва: те са служители, работници по трудови правоотношения“, обяснява Валентина Станкова – управител, Домашен социален патронаж Бургас.

Министърът на труда и социалната политика е възложил анализ на въздействието на Закона - съобщиха от социалното министерство и уточниха, че при нужда ще бъдат предложени законодателни промени.

"Предвид факта, че Законът е в сила вече пет години, министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов е възложил анализ на въздействието му, за да се установи неговата ефективност и да се предприемат мерки за повишаването ѝ“, гласи позицията на министерството.  

"Добре, аз съм хваната в издънка - не съм на работното си място в определеното си работно време. Държавата ще осигури ли на детето ми личен асистент? Има ли готовност? Има ли такива подготвени хора?“, пита Радостина Стойкова – майка на лице с увреждане.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Изненада - тази община е с най-ниските данъци в България
15:09 / 14.12.2025
Танкерът "Кайрос" е готов за изтегляне
14:12 / 14.12.2025
Клиентка си купи шпеков салам, но после обясни, че не става и за ...
13:55 / 14.12.2025
Първият държавен "Магазин за хората" отваря утре в най-близкия до...
13:23 / 14.12.2025
Ограничения заради протестите на гръцките фермери
13:44 / 14.12.2025
Пролетта се завръща
12:41 / 14.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Днес внасят проекторешение за отлагане на еврозоната с една година
Днес внасят проекторешение за отлагане на еврозоната с една година
09:46 / 12.12.2025
Астролог: 2026 г. ще донесе глобален преход и силни промени заради рядко планетарно подреждане
Астролог: 2026 г. ще донесе глобален преход и силни промени заради рядко планетарно подреждане
14:42 / 13.12.2025
Волейболният ни шампион Алекс Николов с ново мощно возило
Волейболният ни шампион Алекс Николов с ново мощно возило
11:04 / 12.12.2025
При средна годишна заплата от 21 348 евро човек би трябвало да спестява повече от 16 години, за да си позволи такъв имот без кредит
При средна годишна заплата от 21 348 евро човек би трябвало да спестява повече от 16 години, за да си позволи такъв имот без кредит
12:02 / 12.12.2025
Превръщат всеки POS терминал в банкомат
Превръщат всеки POS терминал в банкомат
09:04 / 12.12.2025
Икономист: Еврозоната идва, а след празниците хората ще усетят липсата на ръст на заплатите
Икономист: Еврозоната идва, а след празниците хората ще усетят липсата на ръст на заплатите
09:15 / 13.12.2025
Йорданка Христова: Нямах намерение да бъда смирена. Алкохолът го правеше неконтролируем
Йорданка Христова: Нямах намерение да бъда смирена. Алкохолът го правеше неконтролируем
15:10 / 12.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Кабинетът "Желязков" подава оставка
Танкерът "Kairos" е в опасност от засядане край Ахтопол
Държавата създава "Магазин за хората"
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: