ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Рибари с изключително рядък улов
Автор: ИА Фокус 22:52Коментари (0)234
©
Ярко оранжева акула беше уловена по време на спортен риболов край бреговете на Коста Рика.

Рибари хванаха акула-кърмачка с необичайно оцветяване в Карибско море. Тя достигала два метра дължина. Според морски биолози този индивид е първият регистриран случай на ксантизъм при хрущялни риби в региона. Намерената акула е уникална с това, че има няколко генетични аномалии едновременно. Рибарите забелязаха и необичайно белите очи на хищника, което показва неговия албинизъм. Рядката акула беше снимана и пусната в морето, предаде NOVA.

Обикновено акулите-кърмачки се раждат жълто-кафяви или сиво-кафяви. Това оцветяване им помага да се крият от хищници на морското дъно. Оранжевият цвят прави акулата много по-забележима като плячка, но учените не се притесняват за съдбата на уловения екземпляр. Те отбелязаха, че тя вече е достигнала зряла възраст, което означава, че се е научила да оцелява, предвид характеристиките ѝ. Биолози описаха необичайния случай по-подробно в научното списание Marine Biodiversity.

По-рано беше съобщено, че бял делфин-афала е бил забелязан край бреговете на Вирджиния, САЩ. В света има само няколко такива делфина.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Жени Живкова отмени сватбата на голямата си дъщеря
20:59 / 30.08.2025
Синоптик: Лято и плаж до началото на ноември
19:53 / 30.08.2025
От 01.01.2026 г. предстои промяна за заемите на всички българи
19:38 / 30.08.2025
Срещу 50 000 лв. Паскал излиза на свобода, Асен Василев и Бойко Р...
19:40 / 30.08.2025
Задръстване в района на Кресна, колите не мърдат
19:43 / 30.08.2025
Брокери: Квартира тук за 200-300 лв.? Забравете! Пригответе поне ...
19:44 / 30.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Турист: Миналата година в същото заведение за същите неща платихме 130 лева, а тази 250
Турист: Миналата година в същото заведение за същите неща платихме 130 лева, а тази 250
12:10 / 28.08.2025
Много дъжд утре, ето къде
Много дъжд утре, ето къде
17:27 / 29.08.2025
България е втора в Европа в срамна статистика
България е втора в Европа в срамна статистика
18:53 / 28.08.2025
Българка от Англия: Цените са по-ниски! Няма сравнение! Тарелка с 4 свински пържоли е 5 паунда
Българка от Англия: Цените са по-ниски! Няма сравнение! Тарелка с 4 свински пържоли е 5 паунда
08:43 / 30.08.2025
Експерт: Украински туристи и полски групи държат сезона жив по Българското Черноморие
Експерт: Украински туристи и полски групи държат сезона жив по Българското Черноморие
09:54 / 28.08.2025
Бизнесмен: Много от шофьорите на електромобили споделят, че не биха се върнали към стандартни двигатели
Бизнесмен: Много от шофьорите на електромобили споделят, че не биха се върнали към стандартни двигатели
16:52 / 28.08.2025
Запорираха банковите сметки на наш голям шампион
Запорираха банковите сметки на наш голям шампион
12:32 / 28.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Локо в Първа лига, сезон 2025/2026
Почина Тодор Славков!
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
БК Академик Пловдив
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: