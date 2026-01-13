ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Решават за обявяване на грипна епидемия
По време срещата беше обсъдена актуалната епидемична обстановка в страната, както и данните за заболяемостта. Те показват нарастване в броя на регистрираните остри респираторни заболявания (ОРЗ), като през изминалата седмица общата заболяемост за страната е 133,17 на 10 000 души население. За периода от 5 до 11 януари са доказани в Националната референтна лаборатория "Грип и ОРЗ“ 72 положителни проби за грипни вируси.
Разисквани бяха темповете на развитие и циркулацията на грипни вируси, засягането на възрастовите групи, нивото на хоспитализации, както и редът за въвеждане на временни противоепидемични мерки и обявяване на грипна епидемия.
През последните седмици се наблюдава високо разпространение на грип тип А/H3N2 в редица държави от Европейския съюз. Увеличава се броят на доказаните случаи и в България, поради което е необходимо да се засили вниманието през следващите седмици върху надзора на грип и ОРЗ.
По думите на доц. Кунчев към момента повишена грипна активност се отчита в Бургас, Добрич и Силистра. Припомняме, че от утре временни противоепидемични мерки влизат в сила за област Варна.
На срещата беше обсъдена и новосъздадената длъжност "държавен здравен инспектор“ в Министерството на здравеопазването и Регионалните здравни инспекци.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 17
|предишна страница [ 1/3 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
"Възраждане": Хартиеното гласуване трябва да бъде премахнато!
16:26 / 13.01.2026
Балабанов: ИТН сме за 100% машинно гласуване, но не с тези машини...
16:01 / 13.01.2026
Бойко Борисов: ПП-ДБ искат да направят във всички градове боклуча...
16:03 / 13.01.2026
Любомила Йорданова продаде компанията си за 80 милиона долара
12:41 / 13.01.2026
Двама гърци са намерени мъртви в Хисаря
12:34 / 13.01.2026
Хора без сметка в банката ще превалутират само с лична карта до 5...
13:22 / 13.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Галена срина рейтинга на bTV
22:45 / 11.01.2026
Албена Михова: И казах довиждане, извадих си ключовете и напуснах
10:48 / 11.01.2026
ЧСИ продава двуетажна къща в пловдивско село за никаква цена
15:23 / 11.01.2026
Екстремен студ в Европа, измериха минус 40 градуса
22:44 / 11.01.2026
Махат Дара от "Гласът на България", известна певица я заменя
11:10 / 11.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS