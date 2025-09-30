ИЗПРАТИ НОВИНА
Реорганизират движението в участък от АМ "Тракия"
Автор: Цвети Христова 08:52
©
Днес между 7 ч. и 19,00 ч. в участъка от 285-ти до 289-ти км на АМ "Тракия“, в посока Бургас, ще се изкърпва пътната настилка, съобщиха от АПИ. При изпълнение на предвидените дейности на отсечката на територията на област Ямбол поетапно ще се ограничава движението в активната и аварийната лента и трафикът ще преминава в изпреварващата.

Агенция "Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да се движат внимателно, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.


