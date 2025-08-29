ИЗПРАТИ НОВИНА
Реорганизират движението край Карлово заради колоездачната обиколка на България
Автор: Петър Дучев 11:30
©
От неделя до четвъртък ще се проведе 72-та Международна колоездачна обиколка на България. По време на състезанието ще се ограничава поетапно движението в отделни участъци от първокласната, второкласната и третокласната пътна мрежа на територията на областите Бургас, Ямбол, Стара Загора, Сливен, Габрово, Пловдив и Ловеч. За повишаване безопасността е необходимо шофьорите да карат внимателно и да спазват пътната сигнализация.

Временната организация на движение в участъците, по които ще преминават колоездачите, ще се въвежда непосредствено преди провеждането на състезанието. Колоната ще се води от два пилотни автомобила. В отсечките с ограничение на трафика ще бъде осигурен достъп на превозните средства със специален режим на движение като линейки, пожарни и др.

За планиране на пътуванията на шофьорите предоставяме маршрута на колоездачната обиколка, която преминава по участъци от републиканската пътна мрежа.

На 31-ви август е първият етап от състезанието, който ще преминава по път II-99 Приморско – Бургас, път I-9 кв. "Крайморие“ – кв. "Победа“ в Бургас, по третокласната пътна мрежа през Горно Езерово – Братово – Равнец – Трояново – Вратица – Караново – Айтос, по път I-6 Айтос – Ветрен - Бургас. Началният час е 14:30 ч. в Приморско, финалът е в Бургас.

На 1-и септември е вторият етап на състезанието, който ще е по Подбалканския път I-6 Карнобат – Казанлък. Началният час е 14:15 ч. в Карнобат, а финалът е в Казанлък.

На 2-и септември третият етап от състезанието ще преминава по Подбалканския път I-6 Казанлък – Карлово – Сопот – Кърнаре, по път II-35 Кърнаре – Троян през Троянски проход. Започва в 14 ч. в Казанлък и завършва в Троян.

На 3-и септември е четвъртият етап от състезанието. Той ще премине по път III-357 Троян – Орешак – Велчево, по път III-3505 Велчево – Дебнево, по път III-404 през Бериево – Градница, по общински път през Душево, по път II-44 Драгановци – Янковци – Габрово, по път I-5 Габрово – Казанлък през проход "Шипка“, по Подбалканския път I-6 Казанлък – Сливен. Началният час е 12:30 ч. в Троян, финалът е в Сливен.

На 4-и септември е петият етап от състезанието, който ще преминава по Подбалканския път I-6 Сливен – Калояново – Трапоклово, по път I-7 "Петолъчката“ – Мокрен, по път II-48 Мокрен – Градец, по път III-488 Градец – Ичера – Сливен. Стартът е в 14:30 ч. в Сливен, а финалът на състезанието отново ще е в Сливен.







