Ремонти и ограничение в движението следващите дни на АМ "Тракия"

© От 8 ч. на 26 февруари до 17 ч. на 27 февруари движението в посока София при 347-и на АМ "Тракия“ ще се осъществява в изпреварващата лента поради частични ремонти на настилката, съобщи Агенция "Пътна инфраструктура". Дейностите в участъка, на територията на област Бургас, ще се изпълняват в аварийната и активната лента, с цел повишаване безопасността на пътуващите. Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.



АПИ апелира шофьорите да пътуват внимателно, да следват стриктно поставената пътна сигнализация, да спазват дистанция и да не предприемат рискови изпреварвания, застрашаващи безопасността на останалите пътуващи.



Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка и зимното поддържане на републиканската мрежа от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.