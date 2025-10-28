ЗАРЕЖДАНЕ...
|Рекордна цена за смилянския боб
Според местните производители, сушата и високите температури през лятото силно са намалили добивите.
"Много дълги, продължителни сухи периоди и жега – цветчетата просто абортираха. Количествата тази година са наполовина спрямо миналата. Ардинското корито максимум ще даде 20–25 тона“, обясни пред БНТ Сафедин Чикуртев, председател на местната кооперация.
Производителят Бойко Златев също потвърди, че горещините по време на цъфтежа са били решаващи:
"Фасулът цъфти, но после пада и не може да завърже. Част от боба завърза чак към края, когато заваля, но той пък не можа да узрее. Хората останаха с много слаба продукция, някои дори няма да могат да си запазят семена.“
Комбинацията от намалено предлагане и запазено търсене доведе до значително увеличение на цените.
"25–27 лева за килограм – това са реалните цени сега. Основната причина е слабата реколта. Ако следващите години времето е по-благоприятно, цените може да паднат, но засега това е положението,“ казва Златев.
Въпреки високите цени, търсене все пак има.
"Малко е скъпичък, мое мнение е, но хората го купуват,“ коментира Чавдар Червенков, кмет на Смилян.
А за всички, които не можаха да си позволят да купят от деликатесния фасул, организаторите бяха приготвили безплатна боб чорба, поднесена с много музика и добро настроение — така традиционният празник на смилянския боб отново превърна Родопите в център на вкуса и гостоприемството.
