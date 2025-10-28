ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Рекордна цена за смилянския боб
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:47Коментари (0)503
©
Празникът на смилянския фасул, който се проведе в събота в родопското село Смилян, отново събра стотици гости и любители на прочутия боб. Въпреки празничното настроение, темата на деня сред производителите бе рекордната цена на деликатесния сорт "фасулевица“ – цели 25 лева за килограм. По-дребният боб се предлагаше за около 22 лева, а основната причина за поскъпването се оказа слабата реколта вследствие на неблагоприятните климатични условия.

Според местните производители, сушата и високите температури през лятото силно са намалили добивите.

"Много дълги, продължителни сухи периоди и жега – цветчетата просто абортираха. Количествата тази година са наполовина спрямо миналата. Ардинското корито максимум ще даде 20–25 тона“, обясни пред БНТ Сафедин Чикуртев, председател на местната кооперация.

Производителят Бойко Златев също потвърди, че горещините по време на цъфтежа са били решаващи:

"Фасулът цъфти, но после пада и не може да завърже. Част от боба завърза чак към края, когато заваля, но той пък не можа да узрее. Хората останаха с много слаба продукция, някои дори няма да могат да си запазят семена.“

Комбинацията от намалено предлагане и запазено търсене доведе до значително увеличение на цените.

"25–27 лева за килограм – това са реалните цени сега. Основната причина е слабата реколта. Ако следващите години времето е по-благоприятно, цените може да паднат, но засега това е положението,“ казва Златев.

Въпреки високите цени, търсене все пак има.

"Малко е скъпичък, мое мнение е, но хората го купуват,“ коментира Чавдар Червенков, кмет на Смилян.

А за всички, които не можаха да си позволят да купят от деликатесния фасул, организаторите бяха приготвили безплатна боб чорба, поднесена с много музика и добро настроение — така традиционният празник на смилянския боб отново превърна Родопите в център на вкуса и гостоприемството.

 



Още по темата: общо новини по темата: 798
27.10.2025 25% разлика в цената на един продукт между селски магазин и супермаркет
23.10.2025 Собственик на бизнес, който задържа цените: Ако ситуацията остане такава, няма да вдигам
22.10.2025 Чужденец, който живее у нас: Обичам България и устроих живота си тук, но цените на храните са шокиращи
21.10.2025 Френските производители работят с надценка около 20%, докато българските често достигат до 60%
19.10.2025 Рибата поскъпва
19.10.2025 Богомил Николов: Не е нормално цените на брашното, олиото и прясното мляко да са по-високи
предишна страница [ 1/133 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Цените на имотите в Пловдив достигат до 1900 евро на кв.м, най-ак...
09:20 / 28.10.2025
Направленията станаха електронни, но джипито ни вика в кабинета
09:27 / 28.10.2025
Проф. Георги Рачев зарадва жителите на Пловдив, София и Варна
07:59 / 28.10.2025
Временни ограничения в движението по "Хемус" и "Тракия"
07:54 / 28.10.2025
Мегаинвестицията, която ще отвори нови хиляда работни места в Пло...
08:09 / 28.10.2025
Почитаме Света великомъченица Параскева
07:54 / 28.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Колоездене - състезания и подготовка
Презастрояването на Пловдив
Спартак (Пд) в Трета лига, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: