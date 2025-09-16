ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Разследват смъртта на пациент, чакал дежурния хирург цели пет часа
Автор: Екип Plovdiv24.bg 22:24Коментари (0)372
©
Прокуратурата и Медицински надзор проверяват смъртта на пациент във Велико Търново. Според близките мъжът е починал, след като чака повече от пет часа дежурния хирург да дойде за животоспасяваща операция.

Болницата е разпоредила вътрешна проверка. 

На 24 август 42-годишния Анатоли Киров получава криза със силни болки в корема, разказва съпругата му. Отиват веднага в Спешна помощ.

"Около 9:30 бяхме вече там, там реагираха добре – рентген, скенер му направиха, изследвания, видяха, че положението е сериозно и спешно и ни казаха да се качим в хирургия", разказва съпругата Валентина Костадинова по БТВ. 

Повече от четири часа Валентина и съпругът й чакат пристигането на дежурен хирург, продължава разказа си жената - "Сестрата ми каза, че той отказва да дойде и даже ми каза да си тръгвам оттам! … Явно болката беше много силна, и в един момент посиня – от кръста надолу беше лилав и той изпадна в безсъзнание. Екип успя да се събере около два и половина и тогава някъде влезе в операция."

След петчасова операция съобщават на Валентина, че съпругът й е починал.

"Първо, не е дошъл навреме, викали са го, търсили са го от доста време, но просто в крайна сметка идва след четири до пет часа", казва Николай Ненов, близък на починалия.

"Имаше аромат силен на парфюм, което според мен иска да прикрие нещо друго!", коментира Валентина Костадинова. 

Екипът ни се свърза с дежурния хирург. Д-р Димитър Пашов отказа да застане пред камерата ни с мотива, че по случая тече разследване. В телефонен разговор обясни, че не е имало закъснение. От болницата във Велико Търново отговориха писмено.

Незабавно е назначена вътрешна проверка, която трябва да установи хронологията на събитията и действията на дежурните екипи.

Изпълнителна агенция "Медицински надзор" също проверява случая.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Хаос на АМ "Тракия" край Пловдив! Хора тичат в аварийната лента!
20:05 / 16.09.2025
Прокурорският син, хванат с марихуана, остава за постоянно в арес...
20:05 / 16.09.2025
До 5 години затвор, ако притежавате райски газ
18:56 / 16.09.2025
Експерт: Може би по-тежки наказания в целия Европейски съюз няма
19:10 / 16.09.2025
БНБ ще емитира колекционерски евромонети
18:50 / 16.09.2025
"Пирогов" с новини за малкия Марти, пометен от АТВ
17:08 / 16.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Местим стрелките с един час назад
Местим стрелките с един час назад
20:17 / 15.09.2025
Брокер: 17 000 жилища в шестия по големина град в България нито се ползват, нито се отдават под наем
Брокер: 17 000 жилища в шестия по големина град в България нито се ползват, нито се отдават под наем
14:10 / 14.09.2025
Почина известен бизнесмен и филмов продуцент
Почина известен бизнесмен и филмов продуцент
15:02 / 14.09.2025
Обяви за работа: 3500 лева заплата за готвач, учител-2000 лв., охрана - 1800 лв., касиер - 1500 лв.
Обяви за работа: 3500 лева заплата за готвач, учител-2000 лв., охрана - 1800 лв., касиер - 1500 лв.
11:31 / 14.09.2025
На 54 сложи по-младите колежки в малкия си джоб
На 54 сложи по-младите колежки в малкия си джоб
11:48 / 15.09.2025
Една легенда на България стана на 67
Една легенда на България стана на 67
10:05 / 15.09.2025
Актьорът с едно от най-странните имена днес става на 51, роден е в София
Актьорът с едно от най-странните имена днес става на 51, роден е в София
17:25 / 15.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Простреляха близък съюзник на Доналд Тръмп
Зверска катастрофа на "Ботевградско шосе"
Поскъпване на хранителните продукти
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: