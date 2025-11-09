ЗАРЕЖДАНЕ...
|Разкриха нарушения в автошколи, след като техни курсисти предизвикаха катастрофи с жертви
Как протича един час по нощно кормуване и защо обучението по тъмно е важно?
"Когато шофираме нощем, трябва да внимаваме. Ако бъдем заслепени, да извърнем поглед от автомобила", обясни пред медията Андрей Попов, преподавател и собственик на автошкола.
Така започват теоретичната подготовка на курсистите за шофиране в тъмната част на деня в школата на Андрей Попов.
"Шофирането нощем е коренно различно от шофирането през деня", категоричен е Попов.
Това ще научи и Иван, който скоро ще се яви на изпит за книжка. През деня видимостта не е намалена и това дава повече време за реакция. Стъмни ли се обаче опасностите се увеличават. За да се научи на това и Иван, минаваме през едно и също място по светло и по тъмно. Тези важни умения би трябвало да придобият всички, които карат курс.
Всъщност в страната са регистрирани 904 школи, като през октомври 826 от тях са провели над 207 хиляди учебни часа. 680 са тези, които са обучавали и по тъмно. При проверка на 38 от "Автомобилната администрация" са открити 10 нарушения и са издали 2 акта.
Продължава и проверката на тези школи, чиито бивши курсисти направиха 8 катастрофи последните седмици. Там също са установени нарушения и има 3 акта. Според статистиката на МВР обаче 77% от тежките катастрофи са станали по светло.
